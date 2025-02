MICRO-TROTTOIR / Qu’attendez-vous du nouveau préfet ?

Cyrille Le Vély, qui prend aujourd’hui ses fonctions de préfet de plein exercice de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, devra relever de nombreux défis. Entre autres, la recrudescence de l’insécurité ressentie par les habitants de l’île.

Philippe (électricien) : J’observe beaucoup d’incivilités sur l’île. Les autorités devraient être plus fermes face aux comportements dangereux et irrespectueux. Beaucoup conduisent mal et sans casque, comme si tout était permis. Il y a sans doute un problème d’éducation. En revanche, il y a eu un réel investissement vis-à-vis des associations locales ces dernières années. Pourvu que ça dure ! Je fais moi-même partie d’un club de rugby qui a reçu des fonds et c’est une très bonne chose d’aider ceux qui veulent faire vivre cette île.

Maelya (serveuse) : J’ai remarqué que les rues de Marigot sont beaucoup plus propres dernièrement. Ils ont installé des bancs aussi, c’est agréable pour les riverains. Mais ce dont on manque cruellement ici, ce sont les opportunités professionnelles. La jeunesse a besoin de travailler. Cela aiderait les jeunes à s’éloigner de la drogue et de la violence. J’espère que le nouveau préfet trouvera une solution efficace et durable contre la délinquance. Il y a encore trop de vols et d’agressions en tout genre au quotidien.

Philippe (commerçant) : L’île vit du tourisme, et on ne fait pas d’efforts pour la garder attrayante. Il faudrait embellir les routes, multiplier les axes routiers et rénover les bâtiments restés délabrés depuis Irma. Ensuite, j’aimerais que les autorités réagissent face aux consommateurs de crack qui déambulent dans les rues et crient sur les passants. Je suis là depuis plus de 20 ans, et à l’époque, on sortait boire un verre sereinement à la marina de Marigot, après le travail. Maintenant, on ne peut plus se garer là-bas sans crainte de se faire importuner. Ce serait bien de voir apparaître un projet global pour les 10 ans à venir. Tout est toujours fait sur le court terme ici.

Propos recueillis par LM

