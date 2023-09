AGRICULTURE : Première édition des Agri-Networking, le nouveau temps fort de la « rentrée agricole »

Les 20, 21 et 22 septembre 2023, la CCISM en sa qualité de Chambre d’Agriculture organise trois jours dédiés aux professionnels de la filière agricole. Plusieurs formats seront proposés afin de répondre à différentes problématiques du territoire et donner la parole aux agriculteurs.

Ces derniers mois, la CCISM est allée à la rencontre des professionnels de la filière pour évaluer les besoins et engager un dialogue. Forte de ces échanges et s’inscrivant dans le plan territorial pour l’agriculture durable (PTAD), la CCISM a défini de nouvelles actions à mener afin d’accompagner la filière et imaginé la séquence Agri-Networking pour répondre à certains enjeux. Agri-Networking repose sur trois piliers : l’accès à de l’information utile, un réseau solide de professionnels et une dynamique s’inscrivant dans un calendrier de réflexion nationale. Pour cette première édition, la CCISM a choisi de mettre l’accent sur le changement climatique. Pour cela, elle a sollicité la présence de Jean-Marc Blazy, directeur de recherche agronomie/agroécologie/agriculture durable à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) pour animer la conférence d’ouverture du mercredi 20 septembre à 18h : « L’agriculture insulaire et la souveraineté alimentaire face au changement climatique – Quels impacts et comment opérer une transition à Saint-Martin ? ». L’objectif de cette rencontre initiale est d’échanger avec les professionnels du secteur, les partenaires institutionnels et le grand public sur les difficultés liées aux changements climatiques auxquelles la filière fait face et d’apporter son expertise pour soutenir la transition et l’adaptation de l’agriculture saint-martinoise. Les journées Agri-Networking se poursuivront ensuite le jeudi 21 septembre avec la présentation des projets agricoles de la CCISM à 8h, deux sessions d’information à 9h30 et 10h30 sur le régime fiscal agricole à Saint-Martin et l’identification animale et enfin, un atelier à 11h15 « adopter son exploitation au changement climatique ». Le vendredi 22 septembre sera dédié à trois sessions d’information, 8h30, 9h30 et 10h30, afin d’offrir aux professionnels des réponses aux questions qu’ils se posent dans différents domaines (assurance, professionnalisation, financement) et de leur présenter divers dispositifs mis à leur disposition pour monter en compétence, ainsi que des financements européens accessibles pour développer leur exploitation. _Vx

Infos et inscription : www.ccism.fr/agrinetworking

