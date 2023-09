AGRICULTURE / Caribbean Food Crops Society : Saint-Martin organisera la rencontre en 2025

En juillet dernier, Tracy Laville, chargée de communication de la Mission Locale, et Guy Anaïs, membre actif de la CCISM, sont partis à la Grenade pour assister au rassemblement de la Carribean Food Crops Society (CFCS). Une action importante pour Maggy Gumbs, directrice de la Mission Locale et représentante des Antilles Françaises de la CFCS, qui a souhaité mettre son personnel en immersion pour l’occasion.

La Carribean Food Crops Society est une organisation à but non-lucratif qui n’est affiliée à aucune institution publique ou privée qui favorise la communication entre les personnes capables de contribuer au développement de la science, de la technologie et de la production de cultures vivrières et animales dans les pays du bassin de la Caraïbe. Les objectifs de la CFS sont de faire progresser et de favoriser la production, la transformation et la distribution d’aliments caribéens sous tous leurs aspects, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants. Le 56ème rassemblement de la CFCS s’est déroulé à la Grenade en collaboration avec la Caribbean Agricultural Extension Providers Network (CAEPNet). Le thème de cette année était « accroître la résilience des systèmes alimentaires dans les Caraïbes en reliant et en modernisant la vulgarisation et la recherche agricole ». Un thème né du constat que de nombreuses îles caribéennes dépendent majoritairement des importations. La crise du Covid et les catastrophes naturelles ont démontré au cours des années la limite de la dépendance. Il est urgent que les îles trouvent des solutions pérennes afin d’assurer une certaine autosuffisance. L’évènement fut également l’occasion pour la CFCS de remettre à Guy Anaïs le prix du membre émérite, en étant un membre actif de l’organisation depuis 53 ans.

C’est un honneur à la fois pour la CCISM et pour notre territoire. En 2025, la Collectivité de Saint-Martin, en partenariat avec la CCISM et la Mission Locale, accueillera les représentants des différentes îles pour le CFCS. Le thème sera « l’insertion des jeunes par la croissance verte ». 2025 promet une très belle opportunité pour tous les acteurs de l’agriculture et les jeunes afin d’assurer la transmission. _Vx

37 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter