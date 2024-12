SANTÉ – ÉDUCATION : La Croix-Rouge au cœur des établissements scolaires

Mardi dernier, la convention de partenariat entre l’Éducation nationale et la Croix-Rouge française a été renouvelée pour trois ans. Signée par le vice-recteur Harry Christophe et Émilie Anton, directrice territoriale de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour la Croix-Rouge française, elle vise à informer, prévenir et accompagner les élèves, de la maternelle à la terminale, sur des sujets liés à la santé et au développement personnel.

Cette nouvelle version, enrichie depuis sa 1ère signature en 2021, permet au personnel de la Croix-Rouge d’intervenir directement dans les établissements scolaires sur des thématiques variées : santé mentale, lutte contre les addictions (écrans, réseaux sociaux), harcèlement scolaire, consentement ou encore santé sexuelle. Adaptées selon l’âge, ces interventions régulières ont lieu au moins une fois par mois et peuvent être ajustées en fonction des besoins spécifiques des élèves. En parallèle, la Croix-Rouge renforce son travail auprès du médecin et des infirmières scolaires. Des actions ciblées sont également menées dans ses locaux, comme un accompagnement anonyme pour les mineurs, notamment sur les violences intrafamiliales, souvent confiées à des camarades plutôt qu’à des adultes. Avec une équipe constituée d’un psychologue et de deux assistantes spécialisées, la Croix-Rouge s’impose comme un partenaire clé pour l’éducation nationale, afin de répondre aux problématiques de santé publique et accompagner les

