Santé : La campagne de vaccination à St-Martin va s’intensifier !

Depuis le démarrage de la campagne de vaccination, le 13 janvier dernier, 1418 personnes ont reçu leur première injection et 595 leur deuxième injection.

La vaccination continue à Saint-Martin et concerne les personnes de plus de 70 ans et désormais les personnes de tous âges atteintes d’une maladie chronique ou d’obésité. Les professionnels de santé au sens large (soignants des établissements et libéraux, administratifs des établissements de santé et médico-sociaux, transporteurs sanitaires, pompiers) sont aussi invités à se faire vacciner. Le centre de vaccination, pour le vaccin Pfizer Bio NTech, se situe toujours à l’hôpital Louis Constant Fleming et reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi. Pour rappel, les rendez-vous de vaccination ne sont pas pris à l’hôpital, mais selon la procédure rappelée ci-après. La vaccination, via le vaccin Astra Zeneca, se poursuit pour les patients de plus de 55 ans, elle est réalisée en Ville par les médecins traitants et les pharmaciens.

Le samedi 27 mars, une journée de vaccination via le vaccin MODERNA (ARN messager équivalent du vaccin PFIZER) a été organisée, à la maison de quartier située à Quartier d’Orléans (près du stade). 82 personnes ont pu recevoir une première injection et sont appelées à se représenter, le 24 avril prochain, pour recevoir leur rappel. Au regard de la réussite de ce type d’opération, d’autres seront mises en place sur d’autres quartiers sur le mois d’avril. Il est à rappeler que la vaccination s’ouvrira à toute la population, sur Saint-Martin, en mai prochain selon des modalités qui seront précisées très prochainement.

Modalités d’enregistrement pour la vaccination :

Les modalités de prise de rendez-vous dans les centres de vaccination pour les personnes prioritaires et résidentes dans les îles du nord sont :

– Une inscription en ligne via internet, via les plateformes de e-RDV choisies par ces centres de vaccination, sur le site de Sante.fr

– Une inscription via son médecin traitant

– Une inscription via un numéro d’appel unique pour notre région (Guadeloupe et îles du Nord) sur la plateforme dédiée au public et aux professionnels « TAP/RIPOSTE COVID 19 » au 05 90 99 14 74 du lundi au dimanche de 8H à 17H.