ASSOCIATION : Un lancement festif pour le livre de coloriage 1, 2, 3 St. Martin !

L’association Les Fruits de Mer vous invite ce samedi 21 décembre à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans, pour découvrir 1, 2, 3 St. Martin !, un nouveau livre de coloriage gratuit qui célèbre la faune locale tout en aidant les tout-petits à apprendre à compter.

De 9h à midi, l’événement propose des activités festives pour toute la famille : décoration de cookies et d’ornements en bois en forme d’animaux de l’île. 1, 2, 3 St. Martin ! associe les chiffres 1, 2 et 3 à des animaux terrestres et marins locaux, offrant ainsi un outil ludique et éducatif conçu en collaboration avec des enseignants. «C’est un excellent moyen pour les enfants de se connecter au patrimoine naturel de l’île tout en s’amusant», souligne Mark Yokoyama, cofondateur de l’association. Grâce au soutien de la Vie Associative, de la Politique de la ville et de Delta Petroleum, l’événement est totalement gratuit. Le livre sera également distribué dans les écoles locales et peut être téléchargé gratuitement sur le site http://lesfruitsdemer.com. _Vx

