FESTIVITÉS : La grande parade lumineuse de Grand-Case

La magie de Noël s’invite à Grand-Case avec la traditionnelle parade lumineuse organisée par l’association Grand-Case Lighting Parade. Ce rendez-vous incontournable, prévu le dimanche 22 décembre à 19h, promet une soirée festive et conviviale pour toute la famille.

Au programme : une quinzaine de chars illuminés, accompagnés de groupes traditionnels et de percussions qui feront vibrer le boulevard de Grand-Case. Le départ sera donné en face du restaurant Le Pressoir, au niveau du terrain de foot. La parade traversera le boulevard avant de faire demi-tour sur le parking de la poste de La Savane. Pendant deux heures, petits et grands pourront profiter d’un spectacle de lumière, de musique et de danses, sans oublier la présence exceptionnelle du Père Noël ! En parallèle, un concours du meilleur costume d’elfe viendra récompenser la famille la plus créative. Cet événement, organisé en partenariat avec la Collectivité et les restaurateurs de Grand-Case, est une occasion parfaite de célébrer l’esprit des fêtes dans une ambiance féérique. Ne manquez pas ce moment magique ! _Vx

