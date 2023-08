82 bourses d’installation remises aux étudiants saint-martinois

Ce lundi 14 août 2023, la Fondation Semsamar Solidarités a procédé à la remise de 82 bourses d’installation de 1.500€ destinées aux étudiants de Saint-Martin pour les aider dans la poursuite de leur formation.

La matinée du lundi 14 août 2023 fut particulièrement importante pour 82 étudiants dont 71 en formation post-bac, 10 en études supérieures et un étudiant qui a vu sa bourse renouvelée. La « Bourse d’installation » délivrée par la Fondation Semsamar Solidarités s’adresse aux étudiants du territoire pour leur permettre de poursuivre sereinement leur formation en France hexagonale, en Guadeloupe, en Martinique et au Canada. À l’occasion de cette cérémonie officielle qui s’est tenue au siège de la Semsamar à Marigot, Martine Beldor, nouvelle présidente de la Fondation Semsamar Solidarités, a signé les conventions avec les boursiers sélectionnés. Ces derniers, présents lundi dernier ou représentés par un membre de leur famille, ont été retenus suite à l’analyse de nombreux dossiers examinés par la commission de la Fondation, à savoir 120 dossiers déposés. La sélection s’est effectuée selon des critères sociaux, les études choisies par les jeunes saint-martinois, leur retour sur le territoire au terme des celles-ci et leur lettre de motivation jointe à leur dossier de candidature. La Fondation Semsamar Solidarités, créée en 2011 et qui a octroyé des bourses post-covid de 1.000€ à tous les étudiants, reprend cette année le montant de 1.500€ avec la volonté de donner plus de bourses qu’auparavant. L’enveloppe globale allouée à la bourse d’installation est de 113.000€. Ce financement apportera une aide supplémentaire aux jeunes étudiants afin qu’ils puissent être dans les meilleures conditions de réussite. En introduction de son discours, Martine Beldor a tenu à rappeler l’importance de cette opportunité pour les étudiants : « cette bourse vous aidera à vous épanouir pleinement dans votre parcours académique et à vous concentrer sur vos études. C’est une liberté pour réaliser vos rêves mais aussi une responsabilité en tant qu’ambassadeurs de l’excellence saint-martinoise. Vous avez la capacité de faire la différence dans ce monde. » _Vx

