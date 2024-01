ASSOCIATION : Soutenez Clean St Martin en devenant adhérent

L’association Clean St Martin, créée en 2018, appelle la population saint-martinoise à rejoindre la grande famille des membres au travers de l’adhésion annuelle.

Les membres du bureau de l’association Clean St Martin, Audrey, Maëva et Sébastien invitent toute personne qui suit et/ou participe aux actions de l’associations à adhérer en tant que membre en les contactant par mail à l’adresse suivante : contact@clean-st-martin.org. L’engagement comme membre n’est pas obligatoire pour participer aux opérations de nettoyage mises en place par l’association, sur une fréquence mensuelle. Chaque mission est ouverte à chaque citoyen désireux de contribuer au nettoyage de l’île qui ne cesse d’en avoir besoin. Les enfants participent régulièrement aux actions quand le terrain le permet, renforçant ainsi la sensibilisation à la préservation de l’environnement et l’ambiance conviviale de chaque mission. Adhérer à l’association Clean St Martin permet de l’aider financièrement à hauteur de 10 euros pour l’année et chaque nouvel adhérent se verra offrir en retour le T-shirt de l’association, à porter pendant les actions de l’association ou au quotidien pour apporter de la visibilité sur le travail sans relâche des bénévoles. Pour rappel, devenir adhérent ne vous oblige pas à participer aux actions, même si chaque paire de mains compte. Celles et ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion à l’association Clean St Martin, un grand merci à vous. Avant d’entamer la nouvelle année sur des chapeaux de roue en termes de nettoyage de l’île, l’opération effectuée à Baie Nettlé pour clôturer l’année 2023 a été un grand succès (succès en demi-teinte qui prouve encore à quel point les déchets sont présents en quantité) : environ 2.000 litres (deux mètres cubes) de déchets collectés pour cette mission et près de 60 mètres cubes de déchets ramassés sur toute l’année 2023. Encore une fois, grâce aux bénévoles et à l’association Clean St Martin avec laquelle nous clamons haut et fort : Keep SXM Clean ! Adhérer, c’est une façon d’aider et ce soutien est indispensable à l’association pour continuer d’œuvrer à la propreté du territoire. _Vx

Facebook : Association Clean St Martin

Pour adhérer et soutenir les actions de l’association, un petit mail à envoyer à contact@clean-st-martin.org.

