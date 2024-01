SINT MAARTEN / Elections parlementaires : le parti National Alliance en tête des suffrages

La population de Sint Maarten était appelée à se prononcer le jeudi 11 janvier dernier sur la composition du nouveau Parlement. 14 678 électeurs sur 22 553 inscrits se sont déplacés dans les urnes, soit un taux de participation de 65, 08 %. (14 490 bulletins ont été validés, ndlr). Au terme de cette élection pour laquelle 8 partis étaient en lice, le parti National Alliance est arrivé en tête des suffrages, obtenant 4 des 15 sièges.

Avec 3 468 des 14 490 voix exprimées, National Alliance (NA) a conservé sa position de premier parti politique après la publication des résultats préliminaires des élections législatives de jeudi, obtenant 4 des 15 sièges.

Le parti United People’s (UP) a obtenu 3 sièges ; Unified Resilient St Maarten Movement (URSM) 2 sièges ; Party for Progress (PFP) 2 sièges ; Democratic Party (DP) 2 sièges ; et Nation Opportunity Wealth (NOW) 2 sièges.

Le candidat numéro deux du parti United People’s, Omar Ottley, a obtenu le plus grand nombre de voix, tous partis politiques confondus avec 775 voix, soit 357 voix de plus que les 418 voix qu’il avait obtenues lors des élections de 2020.

Les députés élus sur la liste du parti National Alliance sont Egbert Jurendy Doran, qui a obtenu le plus grand nombre de voix avec 539 devant l’actuelle Première Ministre, Silveria Jacobs 469, Cloyd Ohndhae Marlin 406, et Ardwell Irion 333 (plus de détails dans notre édition de demain). AF

