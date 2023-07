ASSOCIATION : Changement de direction chez Cobraced

Après plus de cinq ans de très bons et loyaux services, Peggy Oulerich, ancienne directrice de Cobraced, cède la place à Gaëlle Raulic.

Pour marquer la passation et remercier Peggy Oulerich pour son travail et son dévouement, un pot de départ fut organisé le 3 juillet dernier au sein de l’association Cobraced présidée par Audrey Claxton. Peggy Oulerich fut au service de Cobraced depuis l’automne 2017 et elle aura fait preuve de détermination, d’engagement permanent et de professionnalisme à toute épreuve, concrétisant de nombreux projets tout en accompagnant tant de jeunes et de familles du territoire. Peggy Oulerich laissera une trace indélébile dans le cœur de Cobraced en contribuant pleinement à son essor. Cobraced a vu le jour en 2012 après une longue réflexion sur l’occupation des jeunes du quartier de Concordia afin de leur proposer des activités sportives, culturelles et artistiques couplés avec de l’aide au devoir. Axée sur le développement du jeune dans sa globalité, l’association sponsorisée par Aced puis financée par les fonds interministériel de prévention de la délinquance, a prouvé la nécessité d’une approche intégrant des activités constructives extra-scolaires en partant de la pratique du volley-ball pour tous. En 2016, un an avant la prise de fonction de Peggy Oulerich comme directrice, l’association sœur Aced devient Chantier d’Insertion et se sépare de certains de ses pôles afin de satisfaire aux nouvelles réglementations en vigueur. Cobraced reprend le flambeau de la médiation sociale et de l’accompagnement éducatif. Forte d’un soutien de la part de la Collectivité et de la Préfecture, sans oublier des organismes comme la Fondation de France, Cobraced est devenue un pilier dans le secteur associatif avec un slogan porteur « We rise and take action » prônant des valeurs comme le respect, l’intégrité, le sens du travail et l’excellence tout en oeuvrant pour l’accompagnement éducatif, l’aide à la parentalité et la médiation sociale et culturelle. Pour continuer de mener à bien les actions de l’association située au 6 rue Leopold Mingau à Concordia, le conseil d’administration a choisi Gaëlle Raulic. Créatrice de la société Your Project Solution (YPS) en janvier 2020, la nouvelle directrice de Cobraced apportera ses multiples compétences pour le développement de l’association. Le Faxinfo souhaite une belle continuation à Peggy Oulerich dans ses projets et beaucoup de succès à Gaëlle Raulic dans sa nouvelle fonction. _Vx

86 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter