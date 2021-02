Vie associative ACS ZEPIN : Reprise des activités culturelles et sportives pour l’année 2021

22 années d’existence et l’Association Culturelle et Sportive Zone d’Education Prioritaire des îles du Nord (ACS ZEPIN) tient toujours la barre dans ses actions sur le terrain aux côtés d’élèves, d’enfants et d’adultes en tous coins de l’île de Saint Martin afin de poursuivre son but associatif : promouvoir des activités culturelles, éducatives, sportives, artistiques et numériques.

En ayant adapté son calendrier durant le 2ème semestre de l’année 2020, suite à la pandémie du Covid-19, en réalisant 5 manifestations allant de l’assistance de projet dans le bilinguisme, la sensibilisation au handicap lors de la journée de la laïcité, et à 3 randonnées culturelles guidées, l’association a souhaité montrer ses nouveautés.

Le samedi 30 janvier dernier, en partenariat chez Rosemary’s, place du marché à Marigot, dans le respect des gestes barrières, l’ACS ZEPIN a présenté ses activités pour le premier semestre 2021.

Devant un public nombreux de membres et sympathisants, l’association a projeté le bilan de l’année précédente, et annoncé son planning pour 2021, en proposant pas moins d’une activité par mois. Cette réunion s’est poursuivie dans une ambiance conviviale et chaleureuse autour du verre de l’amitié, avec un récipiendaire du diplôme du meilleur bénévole de l’association.

La participation aux manifestations ouvertes à tous, permet à l’association de continuer à mener vers le haut ses actions sur le territoire de Saint-Martin.

Prochaine manifestation : randonnée culturelle guidée de février. Pour tout contact : 0690 36 96 20 ou asc.zepin@gmail.com.