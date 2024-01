L’art et la culture à l’honneur dans les écoles de Sint Maarten

L’Institut national des arts, l’école Milton Peters et l’école Sundial ont formé une alliance unique pour sensibiliser les élèves de la partie hollandaise à la période de l’esclavage, à l’émancipation et à l’héritage culturel par le biais de la danse et à la fabrication d’objets en céramique.

Cette année scolaire, les élèves de seconde professionnelle de PBL et PKL recevront diverses formes d’inspiration sur ce sujet en plus de leurs cours réguliers d’études sociales, comme une conférence donnée par le SIMARC sur l’utilisation des pots à charbon et des cours de danse au National Institute of Arts (NIA) pour apprendre la Ponum Dance (danse traditionnelle de Sint Maarten pour célébrer l’abolition de l’esclage, ndlr) et diverses façons d’exprimer la joie et la liberté à travers le mouvement.

Après avoir appris les techniques de base de l’argile et de la céramique par les professeurs d’art du St. Maarten Archaeological Center SIMARC, les élèves donneront forme à leur interprétation de l’émancipation et de la libération dans la fabrication de nombreux objets en céramique. Certains choisiront de recréer les pots à charbon traditionnels et les figurines des danseurs de Ponum, tandis que d’autres fabriqueront des objets plus abstraits. Le grand public pourra admirer leurs créations lors d’une exposition au National Institute of Arts en juin 2024, jusqu’à la journée de l’émancipation organisée chaque année côté hollandais le 1er juillet. _AF

50 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter