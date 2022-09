Sint Maarten : Les bagarres à proximité des écoles en augmentation

La rentrée scolaire est encore fraîche et pourtant, la police dénombre déjà plus d’une dizaine de bagarres aux abords des écoles depuis la reprise.

Au cours de ces dernières semaines, les forces de l’ordre de Sint Maarten ont dû faire face à plusieurs cas d’élèves s’attaquant physiquement à l’extérieur des établissements scolaires, et ce, malgré un décret du Ministre de la Justice interdisant de flâner à proximité des écoles lorsque les cours sont terminés. À la mi-septembre, les services concernés comptabilisent dix bagarres scolaires durant lesquelles plusieurs élèves ont été blessés et emmenés au centre médical de Sint Maarten pour y recevoir des soins. Autre incident dont la police fut informée récemment, un chauffeur de bus aurait été bloqué par un groupe d’étudiants et une voiture occupée par des jeunes de leur connaissance, ils cherchaient un autre élève. La tolérance zéro concernant les combats à l’école et entre gangs est d’application par les forces de police de Sint Maarten. Celles-ci intiment donc tous les parents à s’impliquer pour freiner la croissance de ce type d’incident en parlant à leurs enfants des dangers de tels combats et des conséquences qui pourraient en découler. De plus, les bagarres d’école ne sont pas seulement le problème de la police, c’est un problème communautaire. Toute la population doit s’engager pour éviter les drames et que les bagarres d’école ne deviennent pas un fait divers parmi tant d’autres. _Vx

557 vues totales, 557 vues aujourd'hui