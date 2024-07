CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET : Entre défilé, fête et médailles

Ce dimanche 14 juillet 2024 marquait les célébrations de la fête nationale et de la fête de Marigot qui ont rassemblé une foule dans les rues du centre de la capitale jusque tard dans la nuit. Retour sur cette journée où se mêlaient valeurs, tradition et esprit de fête.

Après la messe œcuménique à l’église catholique de Marigot, les officiels et le public ont assisté au défilé du 14 juillet dans la rue de la République. Petits et grands ont vivement applaudi les troupes armées, les pompiers de Saint-Martin et les groupes traditionnelles dans une ambiance rythmée par les tambours. La commémoration officielle aux monuments aux morts a permis d’honorer trois personnes de la société civile (voir encadré). Lors des allocations sur le front de mer, Klohé Rullé-Francillette, présidente du conseil territorial des jeunes de Saint-Martin, n’a pas manqué de rappeler l’importance pour la jeunesse de porter haut les valeurs de la République. Le préfet Vincent Berton a tenu à souligner la richesse et la pluralité de Saint-Martin : “Les plus beaux 14 juillet sont, pour moi, à Saint-Martin, c‘est la fête dans le sens le plus pur, vous avez cette capacité d’exprimer ça avec joie et simplicité, ce qui fait vraiment plaisir”. Pour la sénatrice Annick Pétrus, “la fête nationale permet de réaffirmer notre unité”, propos partagés par Louis Mussington, président de la COM : “La République n’est en effet pas seulement une forme de gouvernement. (…) C’est l’exigence d’une égalité par le respect des différences dans le cadre de nos règles et nos valeurs communes”. La cérémonie s’est poursuivie avec la remise de médailles à une trentaine de personnes dont Jacques Hamlet, United Hands of Saint-Martin, Erika Daniel et 27 agents de la Collectivité pour min 35 ans de services. La fête s’est achevée dans la nuit après de magnifiques performances musicales sur la place du kiosque remplie de monde et un feu d’artifices inoubliable. _Vx

Le préfet Vincent Berton honore trois personnes de la société civile

Dania Amacin, employée de la collectivité, agent de la collectivité et bénévole dévouée fut honorée de la médaille d’Honneur de l’Engagement Ultramarin échelon bronze pour son implication exemplaire auprès des jeunes et des communautés locales, Patrice Seguin, directeur de l’hôtel Beach Plaza, a reçu la médaille l’ordre national du Mérite pour son parcours entrepreneurial remarquable et son action économique au service du développement de Saint-Martin, et Ève Riboud, directrice de Dauphin Telecom, fut également honorée du grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite pour son dévouement professionnel au service de la communauté.

