Football : Jomari Daniel, nouvel éducateur diplômé, rejoint l’équipe technique de la Ligue

La Ligue de Football de Saint-Martin marque un tournant important pour l’avenir du sport local avec le recrutement d’un nouvel éducateur sportif diplômé d’un BMF (Brevet Moniteur de Football), Jomari Daniel. Ce recrutement symbolise l’engagement de la LFSM pour le développement du football sur l’île.

Son arrivée au sein de la Ligue représente une étape clé pour le renforcement du département technique de la LFSM, dirigé par Gilles Petit, Conseiller Technique de la Fédération Française de Football (FFF), assisté par Patrick Mocka Educateur Sportif (aussi diplomé du BMF) et Yannick Bellechasse, l’animateur sportif.

Le principal objectif du département technique est de mettre à disposition des éducateurs bénévoles des clubs les ressources qualifiées pour améliorer les méthodes d’entraînement, pour améliorer les pédagogies appliquées et favoriser la communication pour le développement des joueurs, des éducateurs et des clubs locaux.

Il est essentiel de souligner que le développement de ce département technique, et particulièrement l’intégration de Jomari Daniel, constitue un atout majeur pour le football saint-martinois. En apportant une expertise reconnue et une approche structurée, Jomari Daniel contribuera à élever le niveau de jeu et à nourrir les ambitions sportives de Saint-Martin.

La Ligue tient à remercier la DRAJES de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour avoir permis la concrétisation de ce projet.

De notre côté, nous souhaitons tous nos vœux de réussite à Jomari Daniel dans ce beau projet sportif auprès des jeunes espoirs du ballon rond à Saint-Martin. _AF

