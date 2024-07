SNU, passage de la flamme olympique en Guadeloupe : 22 jeunes saint-martinois à l’honneur !

Une cérémonie a été organisée en Préfecture le vendredi 12 juillet en l’honneur de dix jeunes saint-martinois pour leur engagement citoyen dans le cadre du Service National Universel et douze autres pour leur présence au passage de la flamme Olympique en Guadeloupe le 15 juin dernier.

Plusieurs personnalités étaient conviées à cette cérémonie fort sympathique dont Harry Christophe, vice-recteur, Alain Gros-Desormeaux, président du Comité Territorial Olympique et Sportif de Saint-Barth et Saint-Martin, Andy Armongon, un des 4 vice-présidents du CTOS-SBSM, Stéphane Rentet, référent DRAJES (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport) Iles du Nord ainsi que des représentants de la vie associative.

Plusieurs jeunes ayant participé au SNU du 16 au 28 juin au centre équestre de la Coulisse à Trois-Rivières ainsi qu’au passage historique de la flamme olympique en terre guadeloupéenne le 15 juin ont été félicités par Fabien Sésé, secrétaire général et sous-préfet de la Préfecture. «Entre le SNU et votre présence au passage de la flamme olympique en Guadeloupe, vous avez vécu une grande aventure humaine, de cohésion sociale, de solidarité et de fraternité », a-t-il déclaré. « Ce sont de belles valeurs qui nous unissent tous. Vous avez fait preuve d’un comportement exemplaire. Vous êtes des exemples à suivre pour la jeunesse saint-martinoise. Encore bravo pour votre engagement autour des valeurs de la République ».

Un pot de l’amitié est venu clôturer cette belle cérémonie pleine de symboles à quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter