SANTÉ / 0806 806 055 : un numéro vert pour mieux vivre les parcours de soins complexes

C’est un signal fort pour les patients, les aidants et les professionnels de santé de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Hier, mardi 13 mai, dans ses locaux de Concordia, le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) Îles du Nord a lancé officiellement son numéro vert et gratuit : le 0806 806 055. Ce point d’entrée unique dans le système de coordination de soins entend bien transformer l’expérience de santé dans les territoires ultramarins.

“Ce numéro incarne une voie unique d’entrée vers la coordination des soins sur notre territoire”, a souligné Ramona Connor, directrice du DAC IDN. “Un appel, une solution” : telle est la promesse portée par ce dispositif, ouvert à tous, patients comme professionnels.

Lancé le 1er janvier 2024, le DAC IDN est l’un des derniers nés du réseau national. Il vise les situations dites complexes : polypathologies, isolement, sorties d’hospitalisation, perte d’autonomie, maladies chroniques ou neuro-évolutives… Les personnes concernées ou leurs proches peuvent appeler pour bénéficier d’une aide concrète et personnalisée.

Accompagnement sur mesure

“Nous avons vocation à évaluer les besoins, orienter vers les bons interlocuteurs et coordonner les prises en charge en lien avec les médecins traitants”, explique Ramona Connor. Ce travail d’interface s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire et sur un solide réseau associatif local, mobilisé pour fournir non seulement des soins mais aussi du soutien social, psychologique et occupationnel.

Le numéro vert est accessible gratuitement de 8h à 17h. En dehors de ces horaires, un répondeur permet de laisser un message, sans risque de perdre l’appel. Chaque demande est qualifiée, enregistrée, puis transmise à une coordinatrice de parcours qui assure le lien avec les professionnels du territoire.

Lors de la matinée inaugurale, une mise en situation réelle a permis de démontrer l’efficacité du service téléphonique. En parallèle, les participants ont pu visiter le centre de commande R2C-Cateplaie, assisté à la présentation des kits connectés pour les Ehpad garantissant un service plus complet et un confort de vie optimisé pour les usagers et échanger lors d’une table ronde.

Le lancement de ce numéro vert vient renforcer une mission essentielle : garantir un accès équitable aux soins, prévenir les ruptures de parcours et faire de la coordination un levier d’inclusion. Avec ce nouvel outil, le DAC Îles du Nord, porté par R2C, affirme son rôle de facilitateur, à l’écoute de toutes les situations, quels que soient l’âge, la pathologie ou les difficultés rencontrées.

Pour mieux vivre son parcours de santé, un seul numéro à retenir : 0806 806 055. _Vx