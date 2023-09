ALPINISME : Dan Kalakech gravit le Mont Blanc pour sensibiliser au Vitiligo

Dans le cadre de son Summit 2 Summit Challenge, Daniel Kalakech, accompagné de son compagnon d’aventure James Plumey, a gravi ce dimanche 10 septembre 2023 le Mont Blanc, premier défi sportif pour sensibiliser au vitiligo.

Avec pour volonté de mettre en lumière cette maladie auto-immune dont il est atteint, ce franco-libanais de 30 ans kinésithérapeute à Saint-Martin s’est lancé un double défi de taille, l’ascension de deux sommets majeurs : le Mont Blanc et le Kilimandjaro. Le premier challenge a été réalisé ce dimanche 10 septembre avec brio. Daniel Kalakech témoigne : « Il nous aura fallu 15 heures d’effort continu pour vous ramener ces magnifiques photos du sommet des Alpes. Nous avons emprunté la voie des Trois Monts pour atteindre le Toit de l’Europe et brandir les drapeaux de l’Unity flag de Saint-Martin et celui du Vitiligosummits Challenge, et donc réaliser la première étape de notre projet ». Accompagné de son ami de longue date James Plumey, britannique de 33 ans originaire de l’île de Guernesey, et du guide Joffrey Jarnias, Daniel Kalakech est parti du Refuge des Cosmiques à 2h du matin pour 7h de montée et 7h de descente avec quasi une heure de repos au sommet : « Nous avons donc effectué 1500m de dénivelé positif avec une grande partie au-dessus des 4000m d’altitude à l’aller et 1200m dénivelé négatif au retour ». Les entraînements des jours précédents ont permis aux deux aventuriers d’être bien acclimatés et de maîtriser l’équipement d’alpinisme lors des passages techniques à l’aller comme au retour. Le second challenge de ce grand défi concernera l’ascension des 5895m du Kilimandjaro, un rêve de gosse pour Daniel. Outre la double prouesse sportive, Daniel Kalakech entend sensibiliser le plus grand nombre à la maladie du vitiligo, affection cutanée qui se manifeste par des zones blanches sur la peau, afin d’élargir le sujet sur le harcèlement scolaire et le dépassement de soi. Louis Mussington, président de la Collectivité, a rencontré Daniel Kalakech en août dernier afin de lui témoigner de son soutien : « Porteurs de valeurs d’unité et de solidarité, Daniel et James transporteront avec eux l’Unity Flag. Ce geste vise également à promouvoir Saint-Martin bien au-delà des frontières. J’ai eu l’honneur de remettre notre Unity Flag à Daniel, et je suis impatient de suivre cette incroyable aventure sur les réseaux sociaux ». Daniel Kalakech reversera en fin de projet une partie des dons à l’association saint-martinoise Vitiligo Educate Inspire & Support SXM (VEISS) et une autre partie au service de recherche bordelais pour le vitiligo du professeur Julien Seneschal. _Vx

