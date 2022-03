Vie locale : De belles ambiances carnavalesques dans les écoles Marie-Amelie Leydet et Evelina Halley

Bien que privés cette année encore de la Grande Parades des Enfants, les élèves des écoles Marie-Amelie Leydet et Evelina Halley ont tenu à fêter comme il se doit Carnaval avant de partir en vacances.

Les élèves de la maternelle Evelina Halley de Concordia se sont produits dans leur école pour le plaisir des yeux. Une parade a été organisée avec les enfants inscrits au périscolaire de la COM, puis chaque classe a défilé tour à tour sur un fond musical, devant les autres élèves en admiration.

En guise de bouquet final, tous les élèves de l’école se sont illustrés sur deux chorégraphies, d’abord sur « We will rock you » de Queen avec des percussions corporelles collectives puis sur « The Cha Cha Slide Dance ».

Mention spéciale aux jeunes élèves et à leurs professeurs qui n’ont pas failli à la tradition, ces premiers exprimant un enthousiasme débordant et communicatif à l’idée d’arborer fièrement leurs déguisements.

La journée s’est clôturée sur un bon goûter avec de belles choses à raconter le soir venu à la maison.

Le carnaval s’invite à l’école Marie-Emelie Leydet

La tradition du Carnaval a été respectée également à l’école Marie-Emelie Leydet.

L’équipe enseignante avait préparé un programme riche en animations pour les élèves impatients de célébrer en musiques et en chants l’esprit Carnaval. Les enfants s’étaient ainsi parés de leur plus beau déguisement pour venir dans l’enceinte de l’école afin de fêter le Carnaval. Et certains écoliers ont fait preuve de beaucoup d’originalité pour épater leurs petits camarades de classe et leurs professeurs des écoles. Des danses, des sourires et des couleurs, voici la recette d’un carnaval réussi !

Un goûter servi aux enfants avec l’application des gestes barrières est venu clôturer cette belle journée festive et colorée ! _AF

5 vues totales, 5 vues aujourd'hui