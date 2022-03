Journée Internationale de la Femme : L’hôtel La Samanna lance le programme de mentorat, « Let’s Grow Together »

La Samanna, Hôtel Belmond à Saint Martin, par l’intermédiaire de son comité de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), est heureuse de lancer son programme de mentorat, Let’s Grow Together, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme.

Le programme vise à créer des ponts entre les professionnels de l’hôtellerie de luxe de Saint-Martin d’horizons et cultures diverses et les jeunes femmes à fort potentiel de l’île pour les aider à développer leur talent.

Tout en sponsorisant des outils pédagogiques jusqu’à 1000 euros, l’idée est d’offrir du mentorat, des opportunités de networking, de développer des compétences d’entretien professionnel mais aussi d’apporter un soutien administratif avec les candidatures aux universités et écoles françaises, y compris dans la recherche de bourses et logements étudiants.

Le processus de candidature sera totalement transparent, équitable et basé sur les valeurs de La Samanna, Belmond et LVMH.

En 2022, le comité a décidé de lancer le programme en se concentrant sur le village de Sandy Ground, d’où viennent bon nombre de nos employés, dans le but d’aider et de soutenir dans un premier temps nos voisins et notre communauté. Sont éligibles à participer toutes les jeunes filles, résidentes de Sandy Ground, entre 16 et 21 ans, ayant un projet professionnel et maîtrisant le français. Les candidatures doivent être soumises avant le 15 avril 2022 et inclure :

• Une dissertation formelle en français ou en anglais de 1000 mots. Le sujet cette année est : «Comment pensez-vous que La Samanna puisse vous aider à devenir la femme que vous voulez être? Parlez-nous de vos projets et de vos ambitions. Quel genre d’entrepreneur aimeriez-vous devenir ?»

• Des lettres de recommandation (au moins 1) d’un enseignant, d’un entraîneur sportif, d’un entrepreneur ou d’un dirigeant d’association. • Une copie des bulletins scolaires de l’année en cours et de l’année précédente.

Toutes les candidatures seront examinées par le comité RSE et la directrice générale de La Samanna. Les 3 meilleures candidates seront reçues sur place pour un entretien la première semaine de mai.

La gagnante sera annoncée lors d’un rassemblement à l’hôtel au cours de la troisième semaine de mai.

Le programme de mentorat débutera ensuite le 1er juin pour une durée d’un an.

Pour plus d’informations sur ce programme, vous pouvez contacter Stephanie Moritel, en charge du comité RSE à stephanie.moritel@belmond.com.

