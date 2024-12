«J’ai testé pour vous : une séance de Reformer chez My Pilates avec Jérémy »

En quête d’un nouvel entraînement pour votre corps et votre esprit ?

J’ai testé pour vous une séance de Pilates sur Reformer chez MyPilates avec Jérémy.

Dès mon arrivée au studio à Hope Estate à côté de Gymfit, j’ai été accueillie chaleureusement par Jérémy, coach diplômé Peak Pilates et Leaderfit. Le studio est lumineux et apaisant, propice à la détente et à la concentration. Après une brève introduction sur le fonctionnement du Reformer, un appareil ingénieux aux multiples réglages, nous voilà partis pour 55 minutes d’exercices.

Le Pilates est une méthode qui place le bien-être au centre de tout, le but n’est pas de repousser ses limites à tout prix. Tout au long de la séance, Jérémy a pris soin de nous en adaptant les postures ainsi que l’intensité. Les mouvements sont fluides, sollicitant tour à tour les muscles profonds, l’équilibre et la souplesse.

C’est rassurant, on se sent guidé et ça donne envie de progresser. Je redoutais le côté machine de torture mais il n’en est rien car on sent que, même avec un niveau de difficulté plutôt élevé, les mouvements sont bénéfiques pour notre corps. Enfin, ça fait du bien de tester une nouvelle activité et de sortir de sa zone de confort tout en prenant soin de soi. Les séances se font en solo ou petit groupe de 4 personnes maximum, c’est donc un moment privilégié, calme et bénéfique où on se laisse facilement embarquer.

My Pilates offre une expérience unique, où l’attention personnalisée de Jérémy fait toute la différence. Si vous cherchez à renforcer votre corps, affiner votre taille, améliorer votre posture et votre souplesse, je vous recommande My Pilates !

Que vous soyez débutant ou confirmé, Jérémy saura adapter les exercices à votre niveau et à vos besoins.

Infos et renseignements : Jeremy : 06 90 77 87 09

www.mypilates-sxm.com

