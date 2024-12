ASSOCIATION / Conférence V.E.I.S.S. : L’alliance de la santé et de l’inspiration

Ces 6 et 7 décembre, l’association V.E.I.S.S. (Vitiligo Educate Inspire and Support SXM) vous invite à son troisième événement annuel dédié à la santé et au bien-être, qui se déroulera au Grand Case Beach Club. L’occasion idéale pour se reconnecter à soi-même tout en se nourrissant des échanges avec des intervenants inspirants qui vivent avec le vitiligo.

La soirée d’ouverture du vendredi 6 décembre débutera par un Cocktail Mixer à 19h, suivi d’une conférence et table ronde de 20h à 23h, centrée sur la communauté, la santé et l’inspiration. Le samedi 7 décembre, un atelier immersif sera organisé de 8h à 12h. Ce moment d’introspection, guidé par le thème «Be Inspired: Embracing the Beauty/Power Within», offrira des outils pour mieux s’accepter et avancer avec force. Parmi les conférencières invitées cette année, on retrouve Vastia P. Sylvester et Briya Fitzgerald, fondatrices de Colorful Connections Inc., Dr. Simply Ann Marlin, coach de vie et en santé mentale, ainsi que Liesa Euton, conférencière inspirante reconnue parmi les 50 femmes influentes à Dubaï.

Votre participation à cet évènement porteur de messages forts soutiendra les initiatives locales de V.E.I.S.S., telles que les dons de livres et des programmes scolaires. _Vx

Infos et réservations : +0690 77 07 46 ou veissxm@gmail.com

