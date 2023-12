ANGUILLA : Une fusillade lors de funérailles fait 2 morts et plusieurs blessés

Deux personnes ont été tuées par balle et plusieurs autres ont été blessées alors qu’elles assistaient à une cérémonie funéraire au cimetière de Sandy Ground à Anguilla ce mercredi 20 décembre.

Selon la police, on compte parmi les victimes de cet horrible incident un homme de 18 ans et un homme de 74 ans, dont les vies ont été tragiquement écourtées. En réponse à cette double fusillade qui a eu lieu vers 12h50 hier, les forces de l’ordre d’Anguilla ont lancé une enquête active pour traduire les responsables en justice : « Nous nous engageons à assurer la sûreté et la sécurité de notre communauté et nous avons besoin de votre aide dans cette affaire ». La police royale d’Anguilla lance donc un appel à toute personne ayant été témoin de l’incident ou disposant d’informations utiles à l’enquête. Les forces de l’ordre appellent également tous les habitants de l’île à rester vigilants et à veiller les uns sur les autres en ces temps troublés. Si vous avez des informations, n’hésitez pas à contacter par téléphone le 264 497 5333/2333. De plus, vous pouvez envoyer des informations anonymement via le site internet : www.gov.ai/911_Vx

516 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter