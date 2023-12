LOGEMENT : Remise des clés aux premiers locataires de la résidence « Cité Fond d’or » à la Savane

Ce mardi 19 décembre, le président de la Semsamar, Alain Richardson, a procédé à une remise symbolique des clés à un locataire de la résidence « Cité Fond d’or » à la Savane.

La nouvelle construction, rachetée par la Semsamar pour un montant de 12M€, est constituée de 52 logements, dont 18 logements locatifs sociaux (T3) et 34 villas (T4) dotées de jardins privatifs. Les T3, d’une superficie de 68m2 et d’un loyer mensuel entre 500 et 600€, sont dépourvus de chauffe-eau, climatiseur ou meubles. Ceux situés au rez-de-chaussée, dont les portes vitrées sont munies de volets en accordéon, sont agencés comme des duplex. Les T4, maisons mitoyennes d’une superficie variant entre 86 et 91m2 et d’un loyer mensuel de 990€, sont pour leur part équipés (cuisine aménagée, chauffe-eau, climatiseurs dans les chambres) mais non meublé (dressing intégré dans la construction). Les logements ont accès à l’eau et sont en attente d’électricité, EDF devrait ouvrir les compteurs prochainement. L’éclairage extérieur sur les parkings fonctionne à l’énergie solaire et chaque locataire bénéficie de deux places de parking ainsi que de la fibre dans les appartements. Le parc locatif de la Semsamar dont la responsabilité incombe à Jasaron Marcéna, compte 1.500 logements sur le territoire de Saint-Martin avec une demande constante et croissante. Pour la résidence « Cité Fond d’or », pas moins de 300 dossiers ont été déposés pour une sélection de 52 familles. D’ici la fin de ce mois de décembre 2023, tous les locataires auront emménagé.

Selon le témoignage d’un des habitants, « c’est un très beau cadeau de Noël et on saura en prendre soin ». Quelque peu pénalisée par un retard sur le chantier, cette livraison tant attendue par les locataires représente les premiers logements sociaux construits et terminés depuis 2017, la résidence en face, La Belle Savane, étant la dernière livraison depuis le passage de l’ouragan Irma. À travers son président Alain Richardson, la Semsamar se dit fière et heureuse d’apporter une solution de logements à ces familles dans un contexte de forte demande de logements à loyers abordables et de difficultés pour les opérateurs à équilibrer le financement des résidences sociales. _Vx

