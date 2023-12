DÉPLACEMENT : De nombreux rendez-vous importants pour Angèle Dormoy à Paris

La Présidente de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin, Angèle Dormoy, vient de conclure un déplacement intensif dans l’hexagone, marqué par des rencontres stratégiques au service de tous les secteurs d’activité du territoire.

Ce déplacement témoigne de l’interprofessionnalité de la CCISM et de la croissance significative de la représentation de notre territoire à l’échelle nationale.

Échanges avec le Président du Bureau Central de Tarification

Au cours de son séjour, la Présidente a eu l’opportunité de rencontrer le Président de la BCT (Bureau Central de Tarification) pour discuter de la problématique de la déshérence des assurances. La BCT joue un rôle crucial puisqu’en tant organe régulateur, il est en charge de permettre de répondre à toute difficulté en matière de solution d’assurance dès lors que celle-ci se trouve être obligatoire. Cet organisme a pour but, en cas de refus d’assurance dans des régimes expressément prévus par le code des assurances, d’imposer à une compagnie d’assurance, choisie librement par un preneur, la souscription d’un risque (automobile, construction…) et notamment les risques de catastrophes naturelles. Il doit ainsi fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. La Présidente a souligné, que suite à la catastrophe naturelle de 2017, aucune démarche n’avait été entreprise à Saint-Martin auprès de la BCT, soulignant l’importance de sensibiliser la population sur cette possibilité.

La CCISM réfléchit au meilleur format afin d’informer le tissu économique de cet organe et rappeler la nécessité d’être assuré, surtout dans un territoire comme le nôtre, propice aux catastrophes naturelles.

Rencontre avec le Ministre délégué chargé des Outre-mer

Dans la continuité de la visite des Élus de Collectivités au Ministère, les Élus Économiques et Consulaires ont eu une réunion avec le Ministre délégué des Outre-mer pour faire le point après sa visite à l’automne sur le territoire, s’inscrivant ainsi dans le Bilan d’Étape du Comité Interministériel des Outre-mer. La Présidente a ainsi pu revenir sur les problématiques d’assurance sur le territoire mais aussi reprendre les discussions concernant les nouvelles modalités de défiscalisation à risque pour notre économie locale. La CCISM et sa Présidente expriment leur gratitude envers le ministre pour avoir sollicité les représentants du monde économique, notamment la FIPCOM, permettant une vision globale et concertée des enjeux spécifiques à notre territoire. Une rencontre a suivi avec les homologues consulaires et socio-professionnels ultra-marins pour discuter des avancées des mesures économiques de l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Outre-mer 2023. Cette occasion a permis de mettre l’accent sur la nécessité de renforcer les économies ultra-marines, en soulignant l’importance de l’union tout en respectant nos spécificités régionales (suite et fin dans notre édition de demain).

