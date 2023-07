VIE LOCALE : La Collectivité publie son premier annuaire des associations

Réunie dans la salle du conseil territorial ce mardi 11 juillet, l’équipe de la commission vie associative présidée par Martine Beldor a accueilli une vingtaine d’associations saint-martinoises afin de présenter son premier annuaire des associations 2023.

Édité à 200 exemplaires et bientôt disponible sur le site de la Collectivité, cet annuaire des associations de 48 pages recense 306 associations ayant fait une demande de subvention au service vie associative et dont le siège social se trouve à Saint-Martin ou qui intervient sur le territoire. 1774 associations sont déclarées et enregistrées à la préfecture de Saint-Martin, le territoire dispose donc d’une vie associative dynamique, riche et diversifiée. La Collectivité estime à environ 500, le nombre d’associations ayant exprimé une besoin de financement public au cours des cinq dernières années, sachant qu’elle consacre chaque année un budget de 3.9M€ au secteur, budget soutenu par le Fonds Social Européen (FSE). Pour Martine Beldor, il est important de rappeler que les associations sont portées par des citoyens de tout horizon et qu’elles reposent sur des bénévoles, sans contrepartie financière.

Avec un rôle majeur dans l’action publique, les associations sont des partenaires incontournables de la Collectivité et de l’État dans la mise en place des politiques publiques territoriales. Au travers de cet annuaire, la population découvrira l’ensemble des activités proposées par les associations saint-martinoises ainsi que leurs coordonnées. Cet outil qui a pour vocation d’être enrichi est divisé en plusieurs thématiques : associations sportives, culturelles, jeunesse, petite enfance, environnement, économiques, sociales et prévention/risques/sécurité. Forte de 30 ans de collaboration avec les acteurs associatifs, la Collectivité a pour volonté de parfaire son accompagnement des associations au vu des besoins (60 dossiers de demande de subvention en 2019 pour 170 dossiers en 2022). Les chantiers à venir présentés par le service vie associative seront détaillés dans une prochaine édition. _Vx

279 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter