Rallye culturel et sportif de l’ACS ZEPIN : Une 2ème édition couronnée de succès !

A l’occasion de la 2ème édition du Rallye Culturel et Sportif organisée par l’ACS ZEPIN, les organisateurs avaient donné rendez-vous aux participants le jeudi 26 mai dernier, à 7h30 précises, sur le parking de Galisbay. Après la remise du package, et du marquage des véhicules, un échauffement dynamique a eu lieu.

Ce sont 15 équipes qui se sont lancées à l’assaut des jeux d’antan, avant le départ en voiture pour résoudre les énigmes et affronter les challenges sportifs divers.

Les énigmes sur le patrimoine historique de Saint-Martin allaient de la découverte de l’île en 1493, jusqu’à nos jours, en passant par la période de l’esclavage, via le rôle important du partisan abolitionniste de la traite des noirs, François-Auguste Perrinon.

Pour rendre la découverte historique de l‘île plus attrayante, du work out ainsi que des activités sur base de jeux d’antan étaient couplés aux résolutions d’énigmes, faisant la joie du plus petit des participants, Léo 5 ans, ainsi que des plus grands. Ces derniers devaient aussi envoyer en temps réel des résultats, via une application pour valider leurs points.

Cette année l’activité nautique kayak a boosté les compteurs face au challenge paddle de l’an dernier.

L’ensemble des activités s’est déroulé dans la convivialité, pour se prolonger sur la plage de l’embouchure avec un déjeuner local et la remise des prix aux gagnants qui, cette année devaient s’enregistrer sous le nom d’un arbre fruitier.

L’ACS ZEPIN remercie ses partenaires, Christophe Henocq pour ses interventions historiques lors des sorties avec l’association et de ses ouvrages sur l’île, de Jenn et Mark de l’Amuseum, de Morvan Association SXM Gorila Squad, de Calvin Bryan de l’association Speedy Plus, Christian Amour, Erwan de SXM Tri Academy, Kiani de RCM Ballerz, Pitou and Family pour leur précieuse aide dans la logistique.

Remerciements appuyés aux commissaires Faby, Jessie, Béatrice, Christine, Pierre, Leen-Maud, Morvan et Xavier.

Les gagnants aux différentes épreuves ont été récompensés de leurs efforts grâce aux généreux donateurs qui ont soutenus cette 2ème édition, et que l’ACS ZEPIN remercie chaleureusement :

Hommage Hôtel et Résidences, Dauphin Telecom, Sport fit, Gym Fit, Saint-Martin Moto Addict, JRS Exploitation, Go Sport, Voyager Ferry, Boutique One love Family, Pro & Cie, Colombier Saint-Martin Tradition, Solar Strong, Thiriet, Kar Ouf, Sea Sun & Fun, Sunshine Circus School, Discover Crossfit, Fit Fever, Equivalenza, Captain Frenchy, Vitalbio, Sando Snack, D’Chazo Café, Librairie du Bord de Mer, West Indies Change et Office Fourniture.

Pour la 2ème édition, l’ACS ZEPIN avait arrêté le compteur à 15 équipes, soient près de 70 personnes. Cinq sponsors ont eu le plaisir d’être présents par leurs équipes participantes de choc.

Pour celles et ceux qui n’ont pu se joindre à la manifestation cette année, la vice-présidente de l’ACS ZEPIN, Leen-Maud Minori-Mirre vous donne rendez-vous l’an prochain pour la 3ème édition, à la découverte de l’histoire des premiers habitants de Saint-Martin et du développement de l’île, tout en s’amusant bien sûr !

Contact sur la page Facebook ACS ZEPIN Saint-Martin.

Le classement de la 2ème édition :

1er : équipe Papayer : 151 points

2e : équipe Anacardier (SNSM) : 141 points

3e : équipe Kenep : 130 pts

4e : équipe Caféier : 120 pts

5e : équipes ex-æquo, Coconut Tree et Grenadier : 119 pts

6e : équipe Goyavier : 109 pts

7e : équipe Manguier : 106 pts

8e : équipe Pommier Malacca : 103 pts

9e : équipe Start Fruit : 101 pts

10e : équipes ex-æquo, Corossolier et Maracuja : 97 pts

11e : équipe Tamarinier : 95 pts

12e : équipe Guavaberry Tree : 94 pts

13e : équipe Cranberry Tree : 50 pts

