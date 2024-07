ASSOCIATION ALEFPA – Le Manteau : première exposition de l’atelier photo

Un esprit de fierté régnait ce 15 juillet à la Plénitude de Friar’s Bay. L’équipe de l’association ALEFPA-Le Manteau présentait le première exposition de l’atelier de photographie du dispositif CEJ-JR en présence des artistes en herbe.

Existant depuis janvier 2024, ce nouveau dispositif appelé Contrat d’Engagement Jeune – Jeunes en Rupture (CEJ-JR) s’adresse, comme son nom l’indique, aux jeunes sans formation ni emploi et éloignés du système. Venant de divers quartiers de l’île, ces jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 29 ans en situation de handicap) bénéficient désormais d’un accompagnement personnalisé au travers d’entretiens (éducatif et psychologique) d’ateliers (photo, cuisine, gestion du stress, développement personnel) et d’activités variées. Fort d’une équipe de deux animateurs, deux éducateurs et d’une coordinatrice en la personne de Farah Viotty, le dispositif CEJ-JR compte actuellement une quinzaine de jeunes et vise la cinquantaine d’ici 2026 en travail conjoint avec la Mission Locale. Retenue sur un appel à projets de la DEETS pour une subvention de 420.000€, l’association ALEFPA-Le Manteau tenait à aller vers les jeunes en rupture : “Nous devions prendre le problème à la base. En se tournant directement vers la jeunesse, nous aurons moins d’adultes en difficulté” précisait la directrice Audrey Gil. L’atelier photo s’est organisé en collaboration avec le secteur associatif dont les Compagnons Bâtisseurs avec lesquels les jeunes ont appris à construire les cadres pour y exposer leurs œuvres. Photographe ou modèle, bravo à cette jeunesse qui s’est enfin souvenue de sa grande valeur. _Vx

Lucie, jeune bénéficiant du dispositif CEJ-JR

“Je suis très fière parce que je suis une personne très timide et je n’aime pas prendre des photos ou être prise en photo. Mais c’était très bien pour moi de montrer les différentes émotions et de réaliser la série de photos ‘Office’. Peut-être que plus tard, je deviendrai modèle.”

