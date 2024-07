Beach party : Mad Events revient au Coco Beach le 11 août

C’est sur une des plages les plus prestigieuses de Saint-Martin que le duo de Mad Events a décidé d’organiser au cœur de l’été ce qui promet déjà d’être la seule Beach party digne de ce nom, avec une programmation qui fait déjà vibrer l’île…

Ce sera ici la deuxième collaboration entre Mad Events et le Coco Beach depuis le succès retentissant de la Beach party spéciale Kalash en avril dernier. Cette nouvelle édition du dimanche 11 août sera dans la même lignée : ambiance festive et organisation impeccable pour une journée mémorable. Côté musique, du lourd avec la venue exclusive de MERYL, icône féministe de la Caraïbe, originaire de la Martinique, dont le triomphe dépasse largement les frontières. Nommée deux fois aux Victoires de la Musique 2024 dans les catégories révélation féminine et révélation scène, Meryl sort en juin dernier son premier album studio « Caviar I », qui marque un cap dans sa carrière débutée en 2013. Rap, reggae, pop, trap, zouk, l’artiste de 28 ans maîtrise tous les styles et sa musique se consomme sans modération. Auteure-compositrice-interprète, chanteuse et rappeuse, si cette bête de scène a déjà prouvé tout son talent, notamment avec la sortie de deux EP, « Quarantaine » en 2020 et « Ozoror » en 2023, l’année 2024 est celle de la consécration. En pleine tournée promotionnelle, Meryl a choisi Mad Events pour présenter au public caribéen ses nouveaux hits mais aussi ses classiques lors d’un show exceptionnel. Avant qu’elle ne prenne possession de la scène installée sur la plage du Coco Beach, les spectateurs s’ambianceront dès l’ouverture des portes à 16h grâce au format musical ouvert typique de Mad Events. Pour les plus impatients et gourmands, un lunch time de midi à 16h est prévu pour démarrer doucement l’évènement. Les meilleurs DJs de l’île se succèderont derrière les platines jusqu’à 22h : Alex, Ca Lum, Classy D, Eyedol, Wiwi et Maestro. La Beach party du 11 août sera en adéquation avec son dress code, à savoir chic et élégante. Et pour que la fête soit encore plus belle, la tenue de plage est acceptée. Tout au long de la journée, Mad Events prévoit des shows avec des performeurs professionnels, de quoi faire de ce 11 août 2024 une date inoubliable. Les habitués savent que Mad Events tient toujours ses promesses, voire les surpasse…

Des tables VIP sont disponibles pour que vous puissiez profiter de la meilleures des manières de cette Beach party inédite dans un cadre tout simplement idyllique. Les préventes sont d’ores et déjà sur le marché chez les revendeurs habituels, au Coco Beach, chez Buzz, Baguetelle et au Nova Bar, ou en ligne (voir bio Instagram de Mad Events). Rendez-vous ce dimanche 11 août au Coco Beach de la Baie Orientale pour savourer ensemble les plaisirs simples de la vie avec toute la magie de Mad Events. _Vx

Infos et réservations : +590 690 76 01 53

Instagram :@madevents.sxm – Facebook : Mad Events Sxm

