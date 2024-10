ASSOCIATION : Du monde et de la magie à la soirée contes pour enfants

L’association Coffee and Soda Biscuits (CSB), créée par Sabrina Charville, organisait samedi 12 octobre dernier avec des partenaires de choix une soirée contes pour enfants à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans. Plus de quatre-vingts personnes, petits et grands, ont goûté au plaisir des contes saint-martinois.

Lors de cette soirée sous les étoiles et autour d’un feu de joie, la population de Quartier d’Orléans et alentour s’est déplacée en masse pour assister à cette soirée marquée par la fantaisie et l’imaginaire. Entre amis, en famille ou seul.e, plus de 80 personnes toutes générations confondues furent happées par la magie de cette soirée “Bonfire” de CSB qui réussit toujours à rassembler la communauté autour de la richesse de la culture saint-martinoise. Joselyne Arnell, qui sortira bientôt son prochain livre “Anansi l’araignée”, et Garfield “Papa Umpo” Young ont captivé l’audience avec des histoires incroyables, teintées d’humour et de jolis messages d’humanité. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, les enfants présents s’en sont donnés à cœur joie en participant activement au récit, et les adultes n’ont pas non plus boudé leur plaisir. Comme l’a si bien rappelé Papa Umpo : “une histoire n’est bonne que si elle est racontée”. Bravo à l’association Coffee and Soda Biscuits pour cette magnifique soirée de contes dans le cadre exceptionnel de l’Amuseum Naturalis tenu par une autre association locale bien connue, les Fruits de Mer. Conquis, le public réclame déjà une autre édition… et nous aussi. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter