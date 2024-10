EDUCATION : Du Beach Tennis non stop pour les élèves du Collège-Lycée Victor Hugo

Pas moins de 203 matchs de Beach Tennis se sont déroulés durant trois matinées sur le site du Beach Garden, à Colombier. La première matinée était consacrée aux élèves de la 3ème à la Terminale, la 2ème aux élèves de 5ème/4ème et la dernière aux élèves de 6ème.

Les élèves avaient le choix de participer en tant que joueurs-joueuses ou en tant qu’arbitres et le format des matchs était en un set gagnant de 4 jeux afin de garantir autant que possible un minimum de 4 matchs pour chaque équipe.

Le Beach Tennis est un sport d’équipe où l’on s’encourage après chaque point tout en respectant les adversaires et les arbitres. Les élèves ont bien joué le jeu !

Parmi les meilleurs résultats, citons sur la matinée du lundi les 3 premières places des équipes Louise Boureau-Fleming/Zoé Gesbert, Pierre Assier De Pompignan/Massimo Lapierre et Alexei Asseeff/Maho Marchisella.

Célian Daviaud/Clément Lenormand ont remporté une très belle finale le mardi contre Alessandro Di Matteo/Paul Le Fur. Guilherm Tonellier et Noah Visnelda ont pris la 3ème place.

Enfin, les 3 premières équipes du mercredi sont Yanis Augé/Victor Bermudes, Nolan Pacton/Zinzan Rosaz et Tom Blondelle/Yannis Richards.

Mais au-delà des performances, les objectifs ont été atteints, notamment de créer un état d’esprit d’équipe positif et de permettre aux nouveaux élèves de se connaître en ce début d’année scolaire.

Un grand merci aux élèves arbitres qui se sont bien concentrés et impliqués durant ces 3 jours.

Des remerciements à Super U pour Les goûters, aux professeurs pour l’aide à l’encadrement, à Laurence la présidente de l’association FCBT et aux bénévoles du Beach Garden pour l’aide apportée à l’organisation, à Anthony pour l’établissement des tableaux et la programmation, et à Carole la directrice sans qui ces matinées n’auraient pas pu avoir lieu.

Le Collège-Lycée Victor Hugo aura à cœur de proposer d’autres événements sportifs durant l’année scolaire.

