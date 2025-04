MICRO-TROTTOIR / Aire de jeux à Saint-Martin : un rêve réalisable grâce aux dons ?

Un appel citoyen a été lancé par une mère de famille Saint-Martinoise pour la création d’une aire de jeux en partie française. Si la Collectivité a été sollicitée pour la mise à disposition d’un terrain, faut-il aussi compter sur la solidarité des habitants pour voir ce projet se concrétiser ?

Richmael (étudiant) : Je suis encore trop jeune pour avoir de l’argent à dépenser mais je trouve que c’est une très belle initiative. On sait bien que notre île manque cruellement d’espaces de loisirs pour les jeunes. J’ai trois petits frères et quand ils rentrent de l’école, ils restent à la maison. Je ne les vois jamais jouer dehors. Ils sont la plupart du temps sur leur tablette ou leur téléphone.

Olivia (vendeuse) : J’ai une toute petite retraite mais je donnerais volontiers 10 ou 15€ pour aider à la construction de cette aire de jeux. J’ai des petits-enfants et je serais heureuse de les voir s’amuser et se dépenser dans un endroit prévu pour eux. Ce type d’infrastructure leur permettrait de rencontrer d’autres enfants et c’est important que les jeunes se sociabilisent. D’autant plus aujourd’hui vu le temps qu’ils passent sur les écrans.

Franciane (agent technique) : Si on s’y met tous, on fera le bonheur de nos enfants ! Alors, bien sûr, je sors mon porte-monnaie tout de suite ! J’ai des enfants, des nièces et des neveux qui adoreraient pouvoir jouer dehors mais où peut-on les emmener ? Je n’ai pas de voiture alors je suis obligée de marcher jusqu’à Friar’s Bay pour qu’ils s’amusent à la plage. C’est tout ce qu’on peut faire parce qu’en ville, c’est trop dangereux avec le passage des motos et des voitures.

