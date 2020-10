Vie associative / Pour rejoindre l’association « Jeunesse Soualiga » : rien de plus facile !

Tu es motivé(e), tu souhaites réellement t’investir dans une association dynamique, nous sommes là ! Depuis 15 ans, l’association Jeunesse Soualiga œuvre avec la jeunesse saint-martinoise.

« Jeunesse Soualiga » est une association loi 1901 qui regroupe les jeunes à partir de 13 ans pour leur apporter du lien social, de la confiance en soi.

« Nous organisons tous types de manifestations culturelles, ponctuelles, événementielles et créons des activités durant les vacances scolaires », précise un responsable de l’association.

Les deux projets phares en cours :

• La réalisation d’un court-métrage sur l’insécurité routière nommé «Une Nuit d’enfer»

• La création d’une émission radio, pour les jeunes par les jeunes nommée : «Say what yuh got to say !»

Les inscriptions 2020 sont ouvertes jusqu’au 18 octobre, rejoins-nous sur notre site www.jeunessesoualiga.fr ou par Whats’App au 06 90 73 75 56 pour t’inscrire !