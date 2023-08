Wednesday Funday à Concordia

Le mercredi 26 juillet dernier, l’association Cobraced accueillait 45 enfants et plusieurs parents sur le secteur de Concordia dans le cadre du Wednesday Funday.

C’est dans la joie et la bonne humeur que l’équipe de l’association présidée par Audrey Claxton a reçu 45 enfants dont certains étaient accompagnés de leurs parents pour leur offrir un moment convivial, chaleureux et artistique. Les acteurs associatifs avaient pour l’occasion concocté un programme qui a rapidement trouvé son public : dessins, jeux de société et instruments de musique pour éveiller la créativité et stimuler la fibre artistique des plus jeunes. L’association Cobraced mettait également à disposition des tablettes numériques tout en offrant un accueil social en aide aux parents pour leurs démarches administratives. Et pour régaler tout ce petit monde venu en nombre, des smoothies faits maison qui ont émerveillé les papilles des participants, qu’ils soient petits ou grands. _Vx

