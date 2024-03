ASSOCIATION : Soirée caritative de l’ALEFPA-Le Manteau ce 8 mars à La Terrasse

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la femme, l’association ALEFPA-Le Manteau de Saint-Martin organise sa soirée annuelle de charité intitulée « Fan d’elle » qui se déroulera une nouvelle fois au restaurant la Terrasse, au West Indies Mall de Marigot ce vendredi à partir de 19h.

L’association ALEFPA-le Manteau de Saint-Martin dirigée par Audrey Gil entend, au travers de cette soirée caritative, faire rencontrer le monde de l’art et le secteur associatif. Après le succès à guichets fermés de l’année dernière, la soirée de charité promet d’être généreuse et mémorable avec un programme varié : enchères silencieuses (vente aux enchères dans laquelle on renchérit en inscrivant un montant plus élevé que le précédent sur un support papier associé à une œuvre spécifique) sur les œuvres artistiques réalisées par les adultes atteints d’autisme du foyer de vie l’Abri Montagnard dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec pour volonté de mettre les femmes à l’honneur, l’association ALEFPA-Le Manteau a fait le choix original et symbolique de créer un recueil ‘un jour, une citation’ qui sera mis à la vente lors de la soirée « Fan d’Elle » de ce vendredi soir. Ce recueil est composé de 365 citations de 365 femmes différentes qui gravitent autour de l’association et de son équipe.

Phrase de motivation, clin d’œil positif, pensée spirituelle, l’ouvrage édité par l’ALEFPA-Le Manteau est un petit bijou qui renforce plus que jamais la sororité et la solidarité locale. La soirée sera ponctuée de prestations de danse, d’animations musicales, avec la présence de DJ Patrice et DJ MasterX. Les réservations sont déjà nombreuses pour cette grande soirée au dresscode ‘Bohème Chic’, ne tardez pas à vous inscrire (voir infos) pour profiter de l’ambiance chaleureuse de « Fan d’Elle » tout en contribuant à la longue vie de l’association l’ALEFPA-Le Manteau de Saint-Martin. _Vx

Infos : 0590 29 26 80 – 0690 38 27 81

