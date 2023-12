ASSOCIATION : Le programme des ateliers de Noël des Compagnons Bâtisseurs

En ce mois de décembre 2023, l’association des Compagnons Bâtisseurs de Saint-Martin propose un panel riche et varié d’ateliers qui va faire le bonheur des adultes et des enfants.

Ces ateliers créatifs sont aussi l’occasion de se retrouver autour d’un pot de l’amitié, dans une ambiance conviviale en ces périodes de fête, à Sandy Ground, Concordia et Quartier d’Orléans. Le programme est organisé en lien avec l’ensemble des partenaires fidèles des Compagnons Bâtisseurs (CB). Après deux sessions de confection artisanale cette semaine, les ateliers de Noël se poursuivent ce mercredi 13 décembre de 8h à midi avec le créatif « Wooden Game for Kids » au local des Mioches Carmont à Sandy Ground pour les enfants de 6 à 13 ans, les petits participants seront issus du centre social Bridge The Gap mais les enfants de l’extérieur sont les bienvenus (sur inscription). Les créateurs en herbe apprendront à assembler les pièces de bois prédécoupées pour réaliser un petit camion, qu’ils peindront ensuite au gré de leur imagination. Vendredi 15 décembre de 8h à midi à Concordia, place à l’atelier « Homemade Hamper » pour fabriquer sa propre panière de rangement en tissu en compagnie des CB et des salariés en insertion de l’EME. Les lundi 18 et mardi 19 décembre, de 16h à 19h, seront consacrés aux ateliers de décorations de Noël avec SIKOA à la Résidence Hibiscus Spring à Concordia, idéal pour les familles. Les enfants repartiront avec des petits cadeaux imaginés par l’association, plus généreuse que jamais. Enfin, le mercredi 20 décembre de 16h à 20h aura lieu la grande Fête de Noël des Compagnons Bâtisseurs avec le dernier atelier de confection de décorations pré-dessinées sur une planche de bois. Les participants, de tout âge, mettront la main à la pâte pour peindre leurs décorations et les munir d’un petit fil pour qu’elles ornent leur sapin, dans une ambiance chaleureuse. Beaucoup de surprises attendront les petits et les grands au local des Compagnons Bâtisseurs de Quartier d’Orléans (Résidence Palmerais Bâtiment 8 appart 802). La visite du Père Noël sera magique… il l’a promis !

Les Compagnons Bâtisseurs profitent de cette annonce pour remercier leurs collaborateurs associatifs. Ensemble, ils arrivent à proposer des opérations qui ont du sens, au service de la population saint-martinoise. Merci à Sandy Ground On the Move Insertion (SGOMI), l’Association Contre l’Exclusion et la Délinquance (ACED) et l’Entreprise de Maintenance et d’Entretien (EME), mais aussi Nature Is The Key, Les Mioches Carmont et tous les autres…

Enfin, les CB souhaitent remercier chaleureusement leurs partenaires financiers : la Collectivité de Saint-Martin, la préfecture de Saint-Martin & Saint-Barthélemy – DEETS/Contrat de ville/FDVA, la Caisse d’Allocations Familiales, la Fondation de France, le Fonds social européen, le Ministère des outre-mer, la SEMSAMAR, SIKOA, la CGRR, la CGSS et la Fondation Bruneau.

Des félicitations sont aussi de rigueur : récemment, les Compagnons Bâtisseurs et le consortium réunissant la CCISM, FORE Îles Du Nord, Jielle Formation, l’ADIE et Initiative Saint Martin Active, sont devenus les lauréats de l’appel à projets DEFFINOV pour un tiers-lieu inclusif à Quartier d’Orléans proposant des services et actions pour la réalisation des projets de vie des habitants en lien avec une formation adaptée à la réalité du terrain et l’insertion sociale et professionnelle des résidents. _Vx

Infos et inscription aux ateliers :

06 90 66 10 03 ou 06 90 43 11 11

cbstmartin@compagnonsbatisseurs.eu

Facebook : cbsaintmartin

56 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter