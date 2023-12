ART & ESPACE : L’astronaute Nicole Stott de passage à La Samanna

Astronaute chevronnée de la NASA, Nicole Stott a effectué deux vols spatiaux en 2009 et 2011 et a passé 104 jours dans la Station spatiale internationale (ISS) et la navette spatiale, avec des moments forts comme sa sortie dans l’espace (10e femme à le faire). La vision de notre planète d’en haut a changé sa vie.

Après être revenue sur terre, Nicole a fondé avec une autre collègue astronaute Cristina Korp « Space for Art », une fondation qui réalise des œuvres d’art spatiales géantes dans le monde entier et qui fait participer des enfants dans des hôpitaux, des centres de réfugiés et des orphelinats, l’art ayant un grand pouvoir de guérison.

Nicole Stott est donc venue du 28 au 30 novembre invitée par la Samanna, pour parler aux jeunes et aux adultes de son expérience à la NASA et de sa fondation. Comme une « star » mais restant très humble, elle a répondu à une foule de questions sur son décollage dans la navette spatiale pour rejoindre l’ISS, de son séjour et de la rentrée impressionante dans l’atmosphère pour le retour sur terre. Elle a également animé un atelier d’art interactif pour enfants et adultes, avec comme thème le cosmos sur une toile, comme elle a pu le faire dans l’ISS avec une aquarelle de la terre vue depuis le hublot, en état d’apesanteur où tout flotte…

Interrogée sur sa première expérience d’un lancement dans la navette spatiale, elle a répondu : «On est anxieux, mais pas terrifié. Rien ne vous prépare à l’événement. On est curieux de savoir ce que l’on ressent lorsqu’une fusée de 3000 tonnes de poussée sous vos pieds vous propulse dans le ciel. Vous êtes assis sur la rampe de lancement avec toute cette puissance et huit minutes plus tard, vous êtes en orbite autour de la Terre.

Lors de l’entraînement, tout est simulé autant que possible. Mais flotter et voler dans cet environnement, vous n’y êtes pas préparé».

Et pour la rentrée sur Terre ?

«Entre le moment où les moteurs sont mis en route pour quitter l’orbite et celui où l’on rentre dans l’atmosphère terrestre, il s’écoule une heure. À bord de la navette spatiale, c’était si confortable, si gracieux, un peu cahoteux ici et là. Oui, vous voyez tout le plasma qui brûle par le hublot et ensuite vous atterrissez sur la piste».

La dernière soirée a été consacrée à un dîner céleste sous les étoiles au restaurant La Plaj avec la famille de Nicole et des invités. Deux télescopes prêtés par le Belmond Cap Juluca ont permis à tout le monde de voir Saturne et ses anneaux et Jupiter et ses 4 lunes principales.

De son expérience, Nicole est convaincue que la coopération internationale dans l’espace et dans les mers doit servir de modèle pour l’ensemble de l’humanité ici sur Terre.

Il y a encore du chemin hélas…

