ARTISANAT LOCAL : Quatrième édition du marché des Pitchouns

Ce dimanche 9 mai, l’école des Pitchouns à Mont Vernon continue sur sa lancée en ouvrant à nouveau gratuitement ses portes à son marché entièrement dédié aux producteurs et artisans locaux.

Suite au succès des précédentes éditions, de nombreux artistes et commerçants ont rejoints ceux déjà présents. De 9h à 13h, le public pourra découvrir ou redécouvrir le large panel de produits proposés dans cet environnement convivial et coloré qu’est le jardin des Pitchouns. Les amoureux de la flore se réjouiront grâce aux stands de plantes aromatiques, médicinales ou d’ornement. Les gourmands pourront se régaler avec des jus de fruits frais, des confitures aux recettes originales, des pâtisseries et biscuits faits maison, sans oublier de s’arrêter au stand de dégustation de l’ail noir ou des graines de moringa fermentées et torréfiées. Les objets atypiques ne sont pas en reste, que ce soit les bijoux confectionnés à base de bouteilles en plastique, les articles de décoration en tout genre, les décapsuleurs gravés et les porte-clés à base de chutes de bois. Bien d’autres surprises vous attendent ce dimanche au Jardin des Pitchouns au 67 Rue du Mont Vernon. Rien de tel pour commencer le dimanche en beauté. _Vx

Groupe Facebook : Le marché des pitchouns

Facebook de l’école : Le jardin des Pitchouns @pitchouns.ecolematernelle