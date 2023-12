TRAFIC ROUTIER : Récapitulatif des arrêtés de circulation pour ce mois de décembre 2023

Running Night ces 8 et 9 décembre, sérénades de Noël dans les quartiers du 8 au 16 décembre, Oualichi Christmas Parade le 16 décembre, village des festivités de Noël de la Collectivité du 21 au 23 décembre, retrouvez ci-dessous toutes les fermetures temporaires d’axes routiers de Saint-Martin et interdictions de stationner pour ce dernier mois de 2023, afin d’éviter les embarras de circulation. Pour rappel, tout véhicule en infraction dans les zones d’interdiction sera enlevé et mis en fourrière aux frais du propriétaire.

FERMETURE TEMPORAIRE DES RUES ADJACENTES AU MARCHÉ DE MARIGOT À L’OCCASION DE LA « RUNNING NIGHT » LES VENDREDI 08 ET SAMEDI 09 DÉCEMBRE 2023

Dans le cadre de l’organisation de la « Running Night » par l’association « Watt de 9 », il est porté autorisation de fermeture temporaire des rues adjacentes au Marché de Marigot conformément aux dispositions suivantes :

Le Vendredi 08 Décembre 2023 à 10 Heures au Samedi 09 Décembre 2023 à Minu it

Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les 6 premières places de parking situées en face du Marché touristique (côté mer) afin de permettre l’installation des équipements sur site.

Le Vendredi 08 Décembre 2023 de 18 Heures à 23 Heures

La portion de la rue « Les Sauveteurs en Mer » comprise entre le village de noël jusqu’à hauteur de la statue de la marchande ambulante sera fermée à la circulation et au stationnement automobiles.

La rue parallèle au Marché Alimentaire (côté mer) du Front de Mer sera fermée à la circulation et au stationnement automobiles à hauteur de la statue ambulante jusqu’au rond-point hauteur ancien restaurant « Mini Club ».

Le Samedi 09 Décembre 2023 :

De 16 Heures 30 à 23 Heures

La portion de la rue « Les Sauveteurs en Mer » comprise entre le village de noël jusqu’à à hauteur de la statue de la marchande ambulante sera fermée à la circulation et stationnement automobiles.

La rue parallèle au Marché Alimentaire (côté mer) du Front de Mer sera fermée à la circulation et au stationnement automobiles à hauteur de la statue ambulante jusqu’au rond-point à hauteur de l’ancien restaurant « Mini Club ».

De 16 Heures 30 à 20 Heures

La portion du Boulevard de France comprise à hauteur du restaurant « Bistrot de la Mer » jusqu’au rond-point du cimetière sera fermée à la circulation automobile.

Les Vendredi 08 et Samedi 09 Décembre 2023 de 10 Heures à 23 Heures :

Les 10 premières places de parking comprises dans la portion de la Rue « Les Sauveteurs en Mer » (hauteur intersection côté mer parallèle village de noël) seront interdites de tout stationnement et réservées au comité organisateur.

Les places de stationnement réservées habituellement aux bus touristiques (Rue parallèle au Marché Alimentaire côté mer) seront interdites de tout stationnement et réservées au comité organisateur,

La circulation et le stationnement automobiles de tout véhicule seront interdits dans la portion de rue parallèle aux restaurants locaux dits « lolos » (côté mer) comprise à hauteur de la statue de marchande ambulante jusqu’à proximité du carbet « poissonnerie » du Marché Alimentaire de 16 Heures 00 et à 23 Heures 00 les Vendredi 08 et Samedi 09 Décembre 202.

Les places de parking situées face au Boulevard de France comprise entre la marchande ambulante jusqu’à hauteur de l’arrêt bus seront interdites de tout stationnement et réservées aux bus touristiques durant les jours et heures indiqués ci-dessus ; toutes dispositions devront être prises par les contrôleurs de taxis en collaboration avec la police territoriale pour garantir la réservation de cet espace.

La circulation et le stationnement automobiles seront interdites dans les portions de rues indiquées ci-dessus.

SÉRÉNADES DANS LES QUARTIERS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN À L’OCCASION DES FESTIVITÉS DE NOËL

Dans le cadre des festivités de Noël organisées par la Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité de Saint-Martin, Il est porté autorisation d’organiser sur la voie publique des animations musicales de types « sérénades » dans divers quartiers du territoire de la Collectivité du Vendredi 08 Décembre 2023 au Samedi 16 Décembre 2023 conformément au calendrier arrêté ci-dessous :

Le Vendredi 08 Décembre 2023 de 19 Heures à Minuit : Baie Orientale – Mont Vernon – Cul de Sac – Grand-Case

Départ : Place du Village d’Orient Bay – Rue du Cabestan – Rue Nationale 7 – Rue Griselle – Rue du Jardin extérieur – Rue Chimensis – Rond-point de Cul-de-Sac – Route de Cul-de-Sac – Débarcadère – Route de Cul-de-Sac – Rond-point Cul-de-Sac – Route de l’Espérance – Boulevard « BERTIN-MAURICE Léonel » – Route Nationale 7 – Boulevard « Franklin LAURENCE – Rue des Ecoles – Rue des Lambis – ARRIVEE : parking de Grand-Case.

Le Samedi 09 Décembre 2023 de 19 Heures à Minuit : Rambaud – Colombier – Friar’s Bay

Départ : Morne O’Reilley (Gallerie Minguet) – Route Nationale 7 (Rambaud) – Route de Saint-Louis – demi-tour Route de Saint-Louis – Route Nationale 7 (Rambaud) – Rue Eugène Léopold (Colombier) – Rue de Cripple-Gate – Route de Friar’s Bay – FIN

Le Dimanche 10 Décembre 2023 de 19 Heures à Minuit : Baie Nettlé – Sandy Ground – Saint-James

Départ : Rue Baie Nettlé (Résidence Les Jardins de la Baie Nettlé) – Route de Sany-Ground – Rue Charles TONDU – Rue Kennedy – Rue de Low Town – ARRIVEE : parking Zac de Bellevue.

Le Vendredi 15 Décembre 2023 de 19 Heures à Minuit : Agrément – Hameau-du-Pont – Concordia – Marigot

Départ : Rond-point d’Agrément – Route du Port de Galisbay – rond-point d’Agrément Route Natione 7 – Rue de la Hollande – Rue de Spring – Rue Jean-Jacques FAYEL – Rue Jean-Luc HAMLET vers l’hôpital retour vers Rue des Surettes – Rue du Soleil Levant – Route de Concordia – Rue de la République – Rue de la Liberté – Rue du Président Kennedy – Rue de Low Town – Rue de la Hollande (Saint-James) – Rue de la République – ARRIVEE : – Boulevard de France (village de noël)

Le Samedi 16 Décembre 2023 de 19 Heures à Minuit – Oyster Pond – Quartier d’Orléans

Départ : Oyster Pond Avenue du Lagoon Départemental 275 – Rue de Coralita – Rue Mullet Fish – Rue Rond the Pond – Rue Gun Dove – Route Nationale 7 – Rue du Quartier d’Orléans – Rue de Corossol – Rue Résidence Palmerais – Rue des Deux Frères – ARRIVEE : parking stade « Thelbert CARTY ».

PARADE DE NOËL « OUALICHI CHRISTMAS PARADE » SUR LA VOIE PUBLIQUE LE SAMEDI 16 DECEMBRE 2023

Dans le cadre de l’organisation de la parade de noël intitulée « Oualichi Christmas Parade » par la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires, il est porté autorisation de fermeture temporaire de la Rue du Spring, le Samedi 16 Décembre 2023 de 13 Heures à 17 Heures.

Veuillez noter que certains axes seront fermés si nécessaire permettant le passage des participants en toute sécurité puis ré-ouverts au fur et à mesure sous le contrôle des agents de la police territoriale.

Itinéraire de la parade :

Départ : Ecole Primaire « Hervé WILLIAMS » Rue de Spring, Rue de Spring, Rue de la Hollande, Rue de la République, Boulevard de France, ARRIVEE : Village de Noël – place du Front-de-Mer de Marigot.

FERMETURE TEMPORAIRE DES RUES ADJACENTES AU VILLAGE DES FESTIVITÉS DE NOËL DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23 DECEMBRE 2023

Dans le cadre des festivités de Noël organisées par le Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité de Saint-Martin, il est porté interdiction de stationnement et de circulation de tout véhicule dans une portion des rues adjacentes au village installé au Front de Mer de Marigot du Jeudi 21 Décembre 2023 au Samedi 23 Décembre 2023.

Du Jeudi 21 Décembre au Samedi 23 Décembre 2023 dès 14 Heures, le stationnement et la circulation automobiles seront donc interdits dans :

La portion de la Rue des Sauveteurs en Mer rue comprise entre le village de noël jusqu’à hauteur du rond-point Marché sera fermée à la circulation et au stationnements automobiles.

La petite rue située entre le village de noël et la station « Taxis » sera fermée à la circulation et au stationnement automobiles.

337 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter