ARTISANAT LOCAL : Le retour du marché culturel de Quartier d’Orléans

L’association Marché Culturel de Quartier d’Orléans (MCQO) revient en force en proposant un marché les dimanches 10 et 17 décembre 2023, de 14h à 20h.

À nouveau pleinement actif depuis un mois pour le plus grand plaisir de la population saint-martinoise, des visiteurs réguliers et des touristes avides d’artisanal local, le marché culturel de Quartier d’Orléans ouvre ses portes au public ces dimanches 10 et 17 décembre 2023, à partir de 14h, jusque 20h. Créé par Eléa, diplômée en agronomie, et son frère Obadiah, artisan autodidacte et pizzaïolo hors pair, le marché culturel est situé rue de Lamigeot à Quartier d’Orléans. Un QR code de géolocalisation est à votre disposition sur l’affiche de l’évènement pour vous garantir de ne pas manquer ces deux marchés typiquement saint-martinois. Vous y trouverez des produits locaux, des créations originales et les savoureuses pizzas d’Obadiah. Mais aussi des savons artisanaux, des petites boîtes à bijoux, des sacoches, des plantes aromatiques et médicinales locales, des peintures artistiques, des portraits de manga, des noix de coco, des légumes du jardin, et d’autres belles surprises qui font la réputation du marché culturel de Quartier d’Orléans. Boissons et nourriture à foison sur place, sans oublier les petits jeux de société spécialement pour les enfants. Rendez-vous les dimanches 10 et 17 décembre prochains pour rencontrer la formidable équipe de l’association MCQO et leurs produits de qualité. _Vx

Infos : 06 90 88 64 75 ou 06 90 24 45 65

Facebook : Marché Culturel de Quartier d’Orléans

61 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter