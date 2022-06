Echecs : Tournoi hommage à Dominique Riboud

Une semaine après leur 1er tournoi organisé au Carousel Topper’s Rhum à Simpson Bay, les joueurs se sont retrouvés au même endroit pour jouer un tournoi en hommage à Dominique Riboud qui avait introduit les Echecs à Saint-Martin dans les années 80 et qui nous a quitté prématurément à 76 ans.

Au début du tournoi, les joueurs ont donc respecté une minute de silence. A 76 ans, il est encore possible de disputer de belles parties, pour preuve Jules Richinsin de Quartier d’Orléans qui a décroché une superbe 4ème place derrière les inamovibles Yashwant Vaswani et Jef Follner, et le revenant Shayne Baly. Les jeunes, encore un peu tendres, ont néanmoins donné du fil à retordre aux anciens, ce qui aurait réjoui Dominique.

Le classement :

1. Yashwant Vaswani 7

2. Jef Follner 6

3. Shayne Baly 5

4. Jules Richinsin 4,28

5. Sekou Kosiah 4,27

6. Nicolas Thoma 4,21

7. Philippe Fleming 3

8. Johnny Benjamin 2

9. Mira Lindner 1

10. Akil Bryan 1

Si les Echecs vous intéressent : 06.90.55.12.14.

