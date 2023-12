COOPÉRATION : Signature d’un accord « historique » entre Saint-Martin et Sint Maarten pour l’échange d’eau potable

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par son président Louis Mussington, la Première ministre de Sint Maarten Sylveria Jacobs, le président de l’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM), Raphaël Sanchez et le ministre Omar Ottley, en charge de la santé publique, du social et du travail au sein du gouvernement de Sint Maarten, ont signé un accord de coopération historique, ce mardi 5 décembre 2023, ouvrant la possibilité d’alimenter la partie française en eau potable en cas d’insuffisance de production.

Voilà presque 10 ans que cet accord était en discussion entre le nord et le sud de l’île et c’est en ce mardi 5 décembre 2023 qu’il s’est finalement concrétisé grâce à la détermination des élus territoriaux et à la pugnacité des équipes de la Collectivité et l’EEASM. « Une avancée qualifiée d’historique » par le président Louis Mussington et le conseiller territorial Raphaël Sanchez, président de l’EEASM, qui ont, chacun à leur niveau, avec le soutien de l’Etat et du Royaume, mis tout en œuvre pour aboutir à la signature de cet accord entre les deux pays.

Les signataires visent ainsi à initier des solutions résilientes pour l’approvisionnement en eau potable des habitants de Saint-Martin. Ils ont donc trouvé un terrain d’entente et défini les modalités financières et techniques permettant de concrétiser ce projet.

Le but de ce protocole d’accord, rédigé sous la forme d’un Memorandum of Understanding (MoU), est de fournir un cadre de coopération en matière d’eau potable, entre la N.V. G.E.B.E, chargée de la production d’eau potable à Sint Maarten, agissant pour le compte du Gouvernement de la partie hollandaise, et l’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement (EEASM), établissement public de la Collectivité de Saint-Martin.

Ce protocole vient ainsi répondre aux problèmes techniques et mécaniques affectant la production et la distribution de l’eau sur la partie française. Sur ce point, le président de l’EEASM, Raphaël Sanchez, indique « qu’un plan de modernisation de l’outil de production sera engagé avec la SAUR, sur la période 2024-2027 ». Ce programme comprend la réhabilitation de l’usine dans le but de répondre à la consommation croissante en eau potable des habitants du territoire.

En collaboration avec G.E.B.E, le gouvernement de Sint Maarten mettra son expertise à profit au service de l’approvisionnement en eau potable de la Collectivité de Saint-Martin, dans des conditions dument règlementées.

Pour le président Louis Mussington, « l’objectif premier de la Collectivité de Saint-Martin est de tout mettre en œuvre pour assurer un accès permanent de sa population à l’eau potable ».

Cet accord historique s’inscrit pleinement dans cette dynamique de qualité de service et de préservation de la santé publique des Saint-Martinois.

à noter que Julien Marie, directeur des services du Cabinet, a représenté le Préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, lors de la signature de cet accord « historique » de coopération entre les deux parties de l’île.

17 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter