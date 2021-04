SECOURISME : L’Association Française des Premiers Secours de St-Martin recrute des secouristes

Affiliée à l’Association Française des Premiers Secours, l’AFPS 978 a récemment lancé sa campagne de recrutement de secouristes pour ses différents postes de secours.

Très occupée par la campagne de vaccination en cours, la réalisation des tests PCR, la présence de nombreux postes de secours sur les évènements organisés sur le territoire, l’association a grand besoin de renfort. L’intervention des secouristes étant indispensable à plusieurs égards, il est primordial d’agrandir les rangs de l’association de Saint-Martin. Une session de formation PSE1 (Prévention Secours en Équipe de Niveau 1) répartie sur quatre jours aura lieu les 10, 11, 17 et 18 avril prochains. Cette formation a pour but de rendre le secouriste capable de porter secours sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d’une équipe, avec ou sans matériels, dans l’attente ou en complément des services publics de secours concernés. En fin de formation et forts de nouvelles compétences, les participants pourront ainsi intégrer l’équipe de l’AFPS de Saint-Martin. Pour toute information ou inscription, veuillez prendre rapidement contact avec Arnaud Bourdier au 06.90.63.28.02 ou par email via arnaudsxm@hotmail.fr _Vx

AFPS 978 : Association Française des Premiers Secours

Appartement 4, 12 boulevard Hubert Petit – 97150 Saint Martin

978@afps.org

http://978.afps.org/

Facebook : AFPS 978 Saint Martin