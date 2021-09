Décès d’un bébé : la direction de l’hôpital LC Fleming précise les conditions de la prise en charge médicale

La direction de l’établissement s’associe à la communauté hospitalière afin d’adresser tout son soutien aux parents et proches de la parturiente (femme sur le point d’accoucher, ndlr) qui s’est présentée vendredi dernier à l’hôpital, indique-t-elle dans un communiqué de presse.

« Dès son admission, des complications médicales ont été décelées qui ont conduit à une intervention en urgence et à l’évacuation sanitaire de son bébé vers le service de néonatalogie de Guadeloupe. Malgré tous les efforts entrepris, l’enfant n’a pas survécu. Devant cette épreuve, la direction et la communauté hospitalière adressent à la famille leurs plus sincères condoléances et lui font part de tout leur soutien.

L’hôpital Louis Constant Fleming déplore toutefois que des rumeurs mal sourcées pointent du doigt le dispositif de contrôle du passe sanitaire à l’entrée de l’établissement. À ce stade, et sans préjuger des investigations exhaustives qui ont déjà commencé, il est d’ores et déjà établi que la parturiente n’a pas été soumise à un test, qui n’est jamais exigé dans ce cas. Au contraire, devant la souffrance de la maman, l’équipe d’accueil (agent de sécurité et infirmière) de l’établissement a procédé à l’entrée en priorité dans le bâtiment de cette patiente. L’établissement rappelle que le contrôle du passe sanitaire ne s’applique pas en cas d’urgence. L’établissement reste attentif aux tentatives de récupération de cet événement, et ne manquera pas de réagir à toute forme de mise en cause déplacée et irrégulière dont il serait l’objet. Pour l’heure, c’est avant tout vers les parents et la famille que vont nos pensées ».