Économie Bleue : bilan des Assises

Trois mois après les premières Assises de l’économie bleue de Saint-Martin organisées par la Collectivité, le diagnostic territorial et la synthèse s’y rapportant ont été dévoilés par les services concernés, soulignant le fort potentiel du territoire dans le domaine.

Lancée en 2022 sous l’égide du vice-président Alain Richardson et la conseillère territoriale Valérie Fonrose, l’élaboration de la stratégie de l’économie bleue de Saint-Martin s’est effectuée en concertation avec la population et les professionnels du secteur via, entre autres, la réalisation d’un état des lieux détaillé par le cabinet BRL Ingénierie, spécialisé dans les domaines liés à l’Eau, à l’Environnement et à l’Aménagement du territoire, qui a servi de base de travail pour les premières Assises de l’économie bleue qui ont eu lieu le 7 novembre 2022 au Grand Case Beach Club. Lors de cette journée d’échanges et de partages d’idées entre les acteurs de l’économie bleue, neuf ateliers thématiques se sont déroulés autour des grands enjeux comme le tourisme, l’environnement, le nautisme et la plaisance, les chantiers navals et le carénage, la formation, le port, le transport et les infrastructures, la pêche et l’aquaculture, et la gouvernance. En conclusion du document stratégique d’une centaine de pages disponible sur le site de la Collectivité, l’accent est mis sur la nécessité de se diversifier vu l’impact fort du tourisme sur l’économie locale. Fort d’une résilience dont il a maintes fois fait preuve, le territoire de Saint-Martin se doit de développer des secteurs comme le nautisme, les chantiers navals et le port de commerce afin d’y augmenter la capacité de navires et de mettre à profit l’expertise reconnue sur l’arc antillais qui peine à s’élargir en raison de contraintes administratives, de l’absence de foncier disponible et de main d’œuvre, sans oublier les dysfonctionnements du seul point d’entrée entre l’océan et le grand lagon de Simpson Bay, à savoir le pont de Sandy Ground. Pour l’épanouissement de l’économie bleue saint-martinoise, trois bases sont jugées indispensables dans le document : un environnement préservé, une gouvernance transversale et une formation calée sur les besoins des parties prenantes. Bases qui sont actuellement qualifiées d’instables. La bonne dynamique de l’île dans son processus de reconstruction est cependant mise en avant. La pléthore de projets effectués ou en cours a été largement détaillée dans le rapport comme la rénovation de la marina Port Royale, la formation des jeunes pêcheurs ou encore l’extension du port industriel de Galisbay et la réhabilitation de la marina d’Oyster Pond, pour n’en citer que quelques-uns.

La Collectivité de Saint-Martin, l’État et l’ensemble des associations ainsi que les opérateurs privés s’accordent sur le besoin d’avancer ensemble en direction d’une économie bleue durable et qualitative, axée sur la protection de l’environnement. Autre point majeur, la constitution d’une image de marque « Nature » qui représente un enjeu de premier plan et servira de cadre pour l’ensemble des activités en lien avec l’économie bleue. En restituant le diagnostic et la synthèse des Assises, la Collectivité de Saint-Martin entend bâtir plus sereinement la nouvelle stratégie de l’économie bleue du territoire, en parfaite cohérence avec ses besoins. _Vx

1,849 vues totales, 245 vues aujourd'hui