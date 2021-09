Dauphin Telecom BUSINESS accompagne les entreprises de St Martin, St Barthélemy et également de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane dans leur projet de Digitalisation depuis maintenant plusieurs années

Les solutions de téléphonie IP type CENTREX sont les solutions phares de cette DIGITALISATION. Mais le CENTREX C’est quoi ?

Le Centrex est une solution de téléphonie IP hébergée en mode « Cloud ». Il permet aux entreprises de mettre en place et de gérer une installation téléphonique très facilement et avec un minimum d’investissements, l’infrastructure de téléphonie étant intégralement hébergée chez l’opérateur. Donc c’est FACILE et ECONOMIQUE et puis quoi d’autres ?

C’est une solution FLEXIBLE : L’entreprise n’aura pas besoin d’un lourd investissement en cas de développement nécessitant l’installation de nouveaux postes téléphoniques ou d’utilisation d’applications complémentaires, puisque cela se traduira uniquement par l’acquisition de licences supplémentaires.

C’est une solution évolutive qui propose également beaucoup de fonctionnalités : Un Centrex permet à l’entreprise de profiter de la richesse applicative d’une téléphonie IP qui constitue le socle commun pour l’ensemble des utilisateurs et une multitude de fonctionnalités telles que les groupes, les transferts d’appels, les messageries, les enregistrements d’appels, les serveurs vocaux interactifs, etc…

Des solutions de travail collaboratif sont intégrées dans un Centrex. Citons, entre autres, la messagerie instantanée, l’indicateur de présence, la possibilité de conférences virtuelles, le système de partage de documents en temps réel. Ces outils favorisent les partages de connaissances et permettent de mieux assurer le suivi de projets. Elles offrent à l’entreprise l’occasion d’optimiser son EFFICACITE ;

De plus, la solution Centrex permet la mise en place d’organisation du travail à distance (télétravail, mobilité des salariés…), avec la fonction soft-phone les collaborateurs ont accès à leur téléphonie d’entreprise sans être dans le bureau.

En Bref, La téléphonie CENTREX est facile à mettre en place, économique (pas d’investissement d’infrastructure, location des équipements et factures de télécommunication réduites), flexible, accroît l’efficacité des collaborateurs et leur permet de travailler en MOBILITE grâce à la convergence Fixe-Mobile

Toute entreprise a de forts besoins de téléphonie fixe fiable pour gérer le quotidien d’autant plus avec l’essor du télétravail. La place du téléphone diffère selon le secteur d’activité, que vous soyez acteurs du tourisme, commerçants, entreprises du transport et de la logistique etc… Vos besoins sont spécifiques à vos métiers et DAUPHIN TELECOM BUSINESS propose des solutions parfaitement adaptées à ces spécificités.