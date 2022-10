ARTISANAT : Le Marché de la Baie Orientale est de retour

Les artisans ont remonté leur stand au centre de la place du village de la Baie Orientale vendredi dernier, pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants.

L’association « BO Ti Marché », portée par le merveilleux trio Manoua, Rachelle et Jean-Michel, organise ce marché artisanal et culturel qui fait la part belle aux créations originales proposant entre autres au public bijoux, tableaux, ukulélés customisés et tenues qui collent parfaitement à notre climat tropical.

L’endroit est idéal pour trouver cadeaux à offrir et souvenirs à ramener, ou simplement se faire plaisir. Pour découvrir ou retrouver l’ambiance de ce marché incontournable, rendez-vous tous les jeudis et vendredis sur la place du village de la Baie Orientale à partie de 18h, jusque 22h.

L’équipe organisatrice est toujours à la recherche de nouveaux exposants et créateurs locaux pour continuer de mettre en avant le talent de nos artisans saint-martinois. _Vx

Infos : Facebook : BO Ti Marché

289 vues totales, 289 vues aujourd'hui