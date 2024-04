CIRCULATION : Une partie de la RN7 fermée à la circulation ce samedi matin

Dans le cadre de la marche organisée par la Collectivité de Saint-Martin ce samedi 20 avril en matinée pour défendre les terres saint-martinoises et empêcher qu’elles ne partent en spéculation immobilière, la route nationale 7 sera momentanément fermée de 9h à midi.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’arrêté territorial de circulation lié à cette fermeture temporaire de la RN7 n’avait pas encore été publié. Selon nos informations, la fermeture à la circulation routière concerne le tronçon situé entre la station-service Cadisco d’Orient Bay jusqu’à The Old House et le Ranch du Galion situés à l’entrée de Quartier d’Orléans. Sur papier, cette fermeture aura lieu de 9h à midi. Cependant, la Collectivité entend rouvrir la route dans le sens de la marche dès le démarrage, sur un rythme escargot. Le rendez-vous de la marche étant à 9h30 à la station-service Cadisco d’Orient Bay, la foule se dirigera vers The Old House à partir de 10h du matin pour y passer la journée. Cette manifestation pacifiste rentre dans le cadre du dossier sensible de la succession Beauperthuy._Vx

Succession Beauperthuy : droit de réponse de l’administrateur judiciaire

Suite aux articles parus dans les médias locaux relayant les propos tenus par Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, lors la conférence de presse organisée le jeudi 11 avril dernier dans la cadre de la succession Beauperthuy et l’avis de vente aux enchères de 3 parcelles, l’administrateur judiciaire en charge du dossier, Charles Henri Carboni, a fait valoir son droit de réponse par voie de communiqué ce mercredi 17 avril. Retrouvez l’intégralité de ce droit de réponse sur notre site www.faxinfo.fr

