ASSOCIATION : Manifestation à The Old House ce samedi

L’association entièrement bénévole Les Fruits de Mer se réjouit d’accueillir les habitants de l’île de Saint-Martin à The Old House ce samedi 20 avril.

La Old House est le point final de la marche pacifique organisée par la Collectivité de Saint-Martin pour défendre la terre et le patrimoine locaux. La Collectivité organise une journée familiale à The Old House à la suite de la marche. Depuis six ans, The Old House abrite l’Amuseum Naturalis, un musée gratuit sur la nature, la culture et le patrimoine locaux, créé par Les Fruits de Mer. « Nous croyons qu’il est vital de préserver The Old House » déclare Jenn Yerkes, présidente de l’association, « Datant de 1766, c’est l’un des sites patrimoniaux les plus importants de l’île. Nous remercions la Collectivité pour son dévouement à la préservation de ce site et pour ses efforts visant à acquérir les terrains de Beauperthuy pour utiliser au profit du peuple de Saint-Martin ». Les bénévoles de l’association Les Fruits de Mer préparent l’Amuseum Naturalis à The Old House pour une affluence record ce samedi. Ils préparent aussi des livres au sujet de l’île de Saint-Martin pour les enfants et les adultes, à distribuer lors de la journée familiale. Il y aura un espace de coloriage pour les petits et une station d’histoires orales. Des bénévoles de l’association seront présents pour répondre aux questions sur le musée et ses expositions.

« Notre équipe de bénévoles travaille dur pour préparer cet événement historique » ajoute Mark Yokoyama, le directeur du musée, « Nous rassemblons environ 1 500 livres à distribuer gratuitement demain. The Old House est mon endroit préféré sur terre. Ce sera une joie de le partager avec les gens alors que nous sommes unis pour l’avenir de l’île ». L’Amuseum Naturalis à The Old House est un musée communautaire gratuit consacré à la nature, au patrimoine et à la culture de l’île de Saint-Martin. Il est ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil.

Créé et entretenu par une équipe entièrement bénévole, il accueille des visites scolaires gratuites pour les écoles des deux côtés de l’île. _Vx

